Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin İslamabad'da gerçekleştirilen 2. olağan toplantısının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Bakan Fidan Beşiktaş taraftarına Gürcistan'da yaşatılan olayın sonrasını anlattı: Kabul edemeyiz Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamındaki komite toplantısının ardından ittifakın hedefleri, kurumsallaşma süreci ve Batum'da Beşiktaş taraftarlarına uygulanan şiddet hakkında açıklamalarda bulundu. Mekke İttifakı'nın en büyük amacının, üye ülkelerin askeri ve savunma sanayisi imkanlarını bir araya getirerek güç ortaya çıkarmak, barış ve istikrara katkı sağlamak olduğu belirtildi. İslamabad'da yapılan toplantıda sivil ve askeri karargahların kurulmasına yönelik prensip kararları onaylandı ve bir sonraki toplantıya Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı duyuruldu. Toplantıda Körfez'deki sorunlar, Suudi Arabistan'a yönelik Husi tehdidi, ABD-İran müzakereleri ve Ukrayna gibi bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ittifak iradesinin diğer liderlerce paylaşıldığı ve yeni üye olmak isteyen ülkelerle ilgili prensip kararları alındığı ifade edildi. Fidan, Gürcistan'ın Batum kentinde Beşiktaş taraftarlarına uygulanan şiddetin kabul edilemez olduğunu, iki ülke ilişkisine yakışmadığını ve Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'yla birlikte katıldığını aktaran Fidan, "Şu anda bir olağanüstü, iki de olağan olmak üzere üç toplantı yaptık. Tabii daimi komitelerimiz var, onlar sürekli çalışıyorlar." dedi.

Bakan Fidan, anlaşmanın imzalandığı andan itibaren en önemli hedeflerinin, ittifakın kurumsallaşması ve hayata geçmesi olduğunu vurgulayarak ittifakın emsallerine nazaran büyük bir hızla kurumsallaşmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

Sivil karargah olan genel sekreterliğin kurulması ve askeri karargah olan müşterek askeri komutanlığın kurulması konusundaki bütün prensip kararlarının alındığını kaydeden Fidan, bugün komitenin çoğu kararı onayladığını, bazı konuların da bir sonraki komiteye bırakıldığını söyledi.

BİR SONRAKİ KOMİTEYE TÜRKİYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Hakan Fidan, bir sonraki komite toplantısının ev sahipliğini Türkiye'nin yapacağını duyurarak, kurumsallaşmayla alakalı sekretarya yapısı, müşterek harekat, kuvvetlerin tahsisi, eğitim, planlama, organizasyon ve uluslararası ilişkiler gibi birçok konu bulunduğuna işaret etti.

Bölgesel konular ve sıkıntıları da gündeme getirme imkanı bulduklarını belirten Fidan, Körfez'de devam eden problem ve müttefik Suudi Arabistan'ın Husilerden kaynaklı yaşadığı tehdidin nasıl evrildiğinin yanı sıra ABD ve İran arasında yürüyen müzakerelerin ne şekilde evrileceği ve olumlu sonuçlanması için neler yapılabileceğinin görüşüldüğünü kaydetti.

Fidan, Ukrayna başta olmak üzere, başka konuları da komite toplantısında ve ikili görüşmelerde ele aldıkları bilgisini verdi.

"Burada ülkelerin kendi imkanlarını bir araya getirerek sadece askeri imkanlarını değil, savunma sanayisindeki imkanlarını da bir araya getirerek daha fazla ortaya güç çıkarması, etki çıkarması ve barışa ve istikrara daha büyük bir katkı sağlaması bu ittifakın en büyük amacı." diyen Fidan, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığıyla bu konuda mükemmel bir çalışma içerisinde olduklarının altını çizdi.

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mekke İttifakı için ortaya koyduğu iradenin diğer liderler tarafından da paylaşıldığını vurgulayarak, üye olmak isteyen diğer ülkelerle ilgili nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hakkında da önemli görüşmeler yaptıklarını ve birtakım prensip kararlar aldıklarını dile getirdi.

BATUM'DA BEŞİKTAŞ TARAFTARINA ŞİDDET UYGULANMASI: 2 ÜLKE İLİŞKİSİNE YAKIŞMIYOR

Bakan Fidan, Beşiktaş'ın Gürcistan'ın Batum kentinde oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşanan vahim olaylara ilişkin "Bu üzücü ve kabul edilemez olaylar olurken ben uçaktaydım. Dün Milli Güvenlik Kurulu toplantısından çıktık. Milli Savunma Bakanı'mızla, Genelkurmay Başkanı'mızla beraber uçağa bindik, Pakistan'a geliyorduk. Tabii o sürede maçta bu olaylar çıktı. Bunun üzerine hemen (Gürcistan) Dışişleri Bakanı'nı aradım. Büyükelçimiz ve Başkonsolosumuzla da direkt sahada iletişim halindeydik." ifadelerini kullandı.

Öncelikli amaçlarının olayların yatıştırılması, hiçbir vatandaşın gözaltında kalmaması, yaralanmaması ve gerekli ilginin gösterilmesi olduğunu söyleyen Fidan, bu konuda bütün tedbirlerin alındığına, diğer bakanlıkların da devreye girdiğine işaret etti.

Fidan, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia'nın Dışişleri Bakanlığına çağrılarak gereken uyarı ve görüşmelerde bulunulduğunu hatırlatarak "Bu, bizim için son derece kabul edilemez bir durum. İki ülke arasındaki ilişkinin seviyesine yakışmıyor. Seyircilerimizin böyle muamele görmesini biz kabul edemeyiz. Bu konudaki mesajlarımızı anladıklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.