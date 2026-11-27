UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hapoel Beer Sheva mücadelesinin ardından İstanbul'a dönmek üzere yola çıkan Beşiktaş kafilesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle havalimanında beklemek zorunda kaldı. Batum Havalimanı'ndaki şiddetli rüzgar uçağın planlanan saatte kalkışına izin vermedi.

KULÜPTEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR GELDİ

Siyah-beyazlı kulüp, gecikmenin ardından resmi kanallarından ilk bilgilendirmeyi yaparak taraftarlara şu mesajı iletti:

"Batum Havalimanı’nda etkili olan yoğun rüzgar nedeniyle uçağımız henüz kalkış gerçekleştirememiştir. Hava koşullarına bağlı olarak yaşanan gecikmeyle ilgili gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz."

RÖTARLI KALKIŞ VE İNİŞ SAATİ

Hava şartlarının uçuşa elverişli hale gelmesinin ardından kafileyi taşıyan uçak pistten teker kesti. Beşiktaş'tan yapılan ikinci açıklamada ise uçağın rotası ve tahmini varış süresi paylaşıldı:

"Olumsuz hava koşulları ve Batum Havalimanı’nda etkili olan yoğun rüzgar nedeniyle gecikmeli olarak kalkış yapan uçağımız havalanmıştır. Yaklaşık 1,5 saatlik uçuşun ardından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Özel Havacılık Terminali’ne iniş yapması planlanmaktadır."

GİDİŞ YOLCULUĞUNDA DA AYNI SORUN YAŞANMIŞTI

Beşiktaş kafilesi benzer bir hava muhalefetiyle karşılaşma öncesindeki gidiş yolculuğunda da yüzleşmişti. Siyah-beyazlıları taşıyan özel uçak, Batum'daki kötü hava şartları yüzünden zorunlu olarak Rize-Artvin Havalimanı'na yönlendirilmişti. Kafile, Rize'ye indikten sonra yaklaşık 3 saat süren kara yolu yolculuğunun ardından Batum'a geçebilmişti.

FENERBAHÇELİ VE GALATASARAYLI TARAFTARLAR, BEŞİKTAŞ'I DESTEKLEMEK İÇİN HAVAALANINDA

Bugün İstanbul'a dönecek olan Beşiktaş'ı karşılamak için siyah-beyazlı taraftarların yanı sıra Fenerbahçeli ve Galatasaraylı futbolseverler de Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi.