Hem ligde hem de Avrupa'da sergilenen etkili futbol, sarı-kırmızılı kadrodaki bireysel çıkışları transfer gündeminin üst sıralarına taşıdı. Özellikle hücum bölgesinde yakalanan ivme sonrası Rusya'dan iki kulübün harekete geçtiği öne sürüldü.

RUS KULÜPLERİNDEN YÜKSEK BÜTÇELİ PAKET

CSKA Moskova ve Zenit, Yunus Akgün'ü kadrosuna katmak için ciddi bir bütçe ayırdı ve Galatasaray yönetimiyle temas kurdu. İki kulübün transferi sonuçlandırmak adına toplam 30 milyon Euro'luk bir paketle sarı-kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.

ARA DÖNEMDE AYRILIĞA SOĞUK, SON SÖZ YÖNETİMDE

Galatasaray altyapısından yetişen ve takımın kaptanları arasında yer alan milli futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Yunus Akgün'ün önceliğini Galatasaray'a verdiği ve üst üste beşinci şampiyonluk hedefi doğrultusunda sezonun ikinci yarısında da takıma katkı sağlamak istediği ifade edildi.

Transfer konusunda son kararı yönetime bırakan Yunus'un, Başkan Dursun Özbek ve idarecilerin değerlendirmesine saygı duyduğu kaydedildi. Milli oyuncunun sezon sonunda ise kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket etmeye hazır olduğu aktarıldı.

GEÇMİŞTE AVRUPA KULÜPLERİNİ GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Yunus Akgün'ün sarı-kırmızılı kulüpteki kalma tercihi daha önce de gündeme gelmişti. 2025 yılında sözleşmesinde 11 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunan futbolcunun; Borussia Dortmund, Benfica ve Sporting Lizbon gibi kulüplerin ilgisine rağmen ayrılığı kabul etmediği biliniyor. Galatasaray'da kalmayı seçen milli oyuncunun yeni sözleşmesinde ise serbest kalma maddesine yer verilmedi.

SEZON PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 17 karşılaşmada görev aldı ve 4 gol kaydetti. Bu gollerden birini UEFA Şampiyonlar Ligi'nde atan Yunus Akgün, takım arkadaşlarına 1 asistlik katkı da sundu.

Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2029 yılında sona erecek Yunus Akgün'ün, Transfermarkt verilerine göre 18 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Rus kulüplerinin ilgisinin önümüzdeki süreçte nasıl şekilleneceği yakından takip ediliyor.