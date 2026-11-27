Galatasaray’ın gol yollarındaki en önemli kozu Victor Osimhen, sergilediği performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Bir süredir yaşadığı sakatlık nedeniyle maç kadrolarında yer alamayan ancak kritik Beşiktaş derbisinde forma giyme ihtimali bulunan golcü oyuncu için çok sayıda kulübün izleme komitesini görevlendirdiği belirtiliyor.

İngiltere Premier Lig’den Manchester United ve Tottenham’ın uzun süredir yakından ilgilendiği Nijeryalı yıldız için son olarak Alman devi Bayern Münih’in adı gündeme geldi. Harry Kane’in sakatlığının ardından hücum hattına takviye arayışına giren Bayern Münih’in, Osimhen’in durumunu mercek altına aldığı ve önümüzdeki süreçte harekete geçebileceği iddia ediliyor.

SARI-KIRMIZILI YÖNETİM KAPILARI KAPATTI

Avrupa’dan gelen yoğun ilgiye rağmen Galatasaray cephesinde ayrılık ihtimaline sıcak bakılmıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, özellikle ara transfer dönemi olan ocak ayında Victor Osimhen’i hangi bedel olursa olsun göndermeyi düşünmediği ifade ediliyor.

Kulübün bu kararlı duruşu daha önce de net bir şekilde ortaya konmuştu. Suudi Arabistan kulüplerinden Nijeryalı futbolcu için gelen yüksek tekliflerin, sunulan rakamlara bakılmaksızın geri çevrildiği biliniyor.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı maçlarda 9 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağlayan Victor Osimhen’in geleceğiyle ilgili yaşanan bu sıcak gelişmeler, Galatasaray camiası ve taraftarlar tarafından yakından izleniyor.