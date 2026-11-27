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İstanbul
Avrupa kupalarında 24-26 Kasım gecelerini 4'te 4 galibiyetle kapatan temsilcilerimiz, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki konumunu sağlamlaştırdı. Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde tek golle gülerken, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde 2-1'lik zaferlere uzandı.
24-26 Kasım tarihleri arasında sahne alan temsilcilerimiz, Avrupa arenasındaki yoğun haftayı kusursuz bilançoyla geride bıraktı. Haftanın açılışında Galatasaray, İstanbul'da Aston Villa'yı devirirken; Fenerbahçe, Stamford Bridge'te Shakhtar Donetsk engelini tek golle aştı. Avrupa Ligi sahnesinde Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva karşısında üç puanı hanesine yazdırırken, Trabzonspor da Sofya deplasmanından kritik bir galibiyetle döndü.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın perdesini açan Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Aston Villa'yı 1-0 mağlup ederek moralli bir başlangıç yaptı. Dengeli geçen ilk yarının ardından ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan sarı-kırmızılılar, aradığı golü 77. dakikada Deniz Gül'ün kafasından buldu ve üç puanı cebine koydu.
Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe, Stamford Bridge'te oynanan karşılaşmada Shakhtar Donetsk'i 1-0 yenerek haftayı galibiyetle noktaladı. Karşılaşmada sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren gol 56. dakikada Vedat Muriqi'den geldi; Fenerbahçe savunması kalan bölümde skoru koruyarak kritik üç puanı aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde sahne alan Beşiktaş, Batum'daki Adjarabet Arena'da karşılaştığı Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ederek Avrupa'da önemli bir galibiyete imza attı. Siyah-beyazlılar 76. dakikada Junior Olaitan ve 90. dakikada Orkun Kökçü'nün golleriyle skoru 2-0'a taşırken, rakibin 90+3. dakikadaki golü sonucu değiştirmedi.
UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda CSKA Sofya'ya konuk olan Trabzonspor, geriye düştüğü maçta 2-1 galip gelerek haftanın dördüncü zaferini getirdi. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan bordo-mavililer, ikinci devrede 68. dakikada Muhammed Salah'ın golüyle eşitliği yakaladı ve 90+2. dakikada Noah Saviolo'nun filelere gönderdiği topla sahadan galibiyetle ayrıldı.
Temsilcilerimizin 24-26 Kasım gecelerinde elde ettiği dört galibiyet, Türkiye'nin UEFA ülke puanı hanesine güçlü katkı sağladı ve ilk 10 yarışındaki yerimizi korudu.
İşte Türkiye'nin ülke sıralamasındaki yeri...
Geniş kadro derinliği ve çok sayıda temsilciyle Avrupa kupalarında puan barajını en yüksek seviyede tutan ülke konumunda.
Son yıllarda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finallerinde düzenli yer alarak en yakın takipçileriyle arasındaki farkı koruyor.
Kulüp düzeyinde Avrupa kupalarının en deneyimli ekiplerine sahip; özellikle eleme turlarında yüksek puan verimliliğiyle öne çıkıyor.
İspanya ile dördüncülük hattında başa baş bir yarış içinde; düzenli grup ve lig aşaması performanslarıyla puanını yukarı taşıyor.
İlk dört ligin gerisinde kalsa da altıncı sıradaki Portekiz'in önünde yer alarak beşinci basamaktaki yerini koruyor.
Üç büyük kulübünün istikrarlı Avrupa katkısıyla ilk 6 hattında yer alıyor ve üst basamaklarla arayı kapatmaya çalışıyor.
Son sezonlarda kulüp bazında yakaladığı çıkışla ilk 7'deki konumunu pekiştirmiş durumda.
Son yıllarda yakaladığı ivmeyle ilk 8 bandına yerleşti; Türkiye'nin hemen önünde yer alarak doğrudan takip edilen basamakta bulunuyor.
Temsilcilerimizin aldıkları galibiyetlerle puanını güçlendirdi; Hollanda ile farkı eritme ve dokuzunculuktaki yerini sağlama alma adına kritik bir eşikte.
İlk 10 içinde kalma mücadelesi veriyor; arkasından gelen Çekya (47.125) ve Polonya (46.125) gibi ülkelerle yakın puanlarda sıralanıyor.