GALATASARAY 1-0 ASTON VİLLA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın perdesini açan Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Aston Villa'yı 1-0 mağlup ederek moralli bir başlangıç yaptı. Dengeli geçen ilk yarının ardından ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan sarı-kırmızılılar, aradığı golü 77. dakikada Deniz Gül'ün kafasından buldu ve üç puanı cebine koydu.