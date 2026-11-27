Parti Yeni, rota eski: Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Özgür Özel de 'sağ'a kaydı
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yeni yönetim kadrosunu açıkladı. 3 yıl önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "CHP sağa kaydı" diyerek eleştiren Özel'in parti yönetiminde sağ kökenli isimlere görev vermesi dikkat çekti.
Yeni MYK'nın üye sayısı 9'dan 28'e yükseltildi. MYK, 14'ü "İdari Görevler" ve 14'ü ise "Politika Kurulları" olmak üzere iki alandan oluştu. Ancak yönetimde yer alan isimler tartışmaları da beraberinde getirdi.
CHP'Yİ SAĞ ÇİZGİYE KAYMAKLA ELEŞTİRMİŞTİ
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in 2023'te 38. Olağan Kurultay öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu “CHP sağa kaydı ama biz düzelteceğiz” sözleriyle eleştirmesine rağmen yeni yönetimde sağ kökenli isimlerin yer alması dikkati çekti.
SAĞ KÖKENLİ İSİMLER YÖNETİMDE
Eski ANAP Genel Başkanı ve DP kökenli Salih Uzun'un Parti Sözcülüğüne, Gelecek Partili Serkan Özcan'ın ise Hazine Politikaları Kurulu Başkanlığına getirilmesi “Siyasi çizgimizden uzaklaşıyoruz” yorumlarına yol açtı. Özel, PM'de de sağ tandanslı Kerim Rota, Ahat Andican, Cem Karakeçeli ve Ekrem Baki'ye yer vermişti.
Genel Başkan Özgür Özel tarafından "İdari Görevler"e getirilen MYK üyeleri şu şekilde:
Genel Sekreter: Selin Sayek Böke
Parti Sözcüsü: Salih Uzun
Yurt İçi Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin
Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu
İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Karabat
Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gül Çiftci
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün
Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Burhanettin Bulut
Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman
Siyasi Partilerle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Engin Özkoç
Sendikalar ve Meslek Örgütleriyle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: İlhan Cihaner
Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gökçe Gökçen
Saha Çalışmaları ve Örgütlenmesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Hikmet Erbilgin
AR-GE ve Politika Kurulları Koordinasyonundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yunus Emre.
Yeni Parti MYK'de 14 kişilik "Politika Kurulları" üyesi isimler ise şunlar:
Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Zeynel Emre
Hazine ve Maliye Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Serkan Özcan
Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Öner Günçavdı
Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Mitat Çelikpala
Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yankı Bağcıoğlu
İç Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Murat Bakan
Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Suat Özçağdaş
Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Kayıhan Pala
Gıda ve Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Sencer Solakoğlu
Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Cem Say
Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Nazlıaka
İnsan Hakları ve Eşitlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Sezgin Tanrıkulu
Emek ve Sosyal Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gamze Taşcıer
Kamu Denetimi ve Şeffaflık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Deniz Yavuzyılmaz.