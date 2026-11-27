Yeni Parti'de 1. Olağan Kurultay'ın ardından toplanan ilk Parti Meclisi (PM) toplantısında, 28 kişiden oluşan yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi.

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HABERİN ÖZETİ Parti Yeni, rota eski: Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Özgür Özel de 'sağ'a kaydı Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı sonrasındaki ilk Parti Meclisi toplantısında, üye sayısı 9'dan 28'e yükseltilen yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi. Yeni MYK; 14'ü 'İdari Görevler' ve 14'ü 'Politika Kurulları' olmak üzere iki alandan oluştu. Yeni yönetimde sağ kökenli isimlerin yer alması tartışmalara ve 'Siyasi çizgimizden uzaklaşıyoruz' yorumlarına yol açtı. Eski ANAP Genel Başkanı ve DP kökenli Salih Uzun Parti Sözcülüğüne, Gelecek Partili Serkan Özcan ise Hazine Politikaları Kurulu Başkanlığına getirildi. Genel Sekreterlik görevine Selin Sayek Böke getirildi. Genel Başkan Özgür Özel, PM'de de Kerim Rota, Ahat Andican, Cem Karakeçeli ve Ekrem Baki gibi sağ tandanslı isimlere yer vermişti.

Yeni MYK'nın üye sayısı 9'dan 28'e yükseltildi. MYK, 14'ü "İdari Görevler" ve 14'ü ise "Politika Kurulları" olmak üzere iki alandan oluştu. Ancak yönetimde yer alan isimler tartışmaları da beraberinde getirdi.

CHP'Yİ SAĞ ÇİZGİYE KAYMAKLA ELEŞTİRMİŞTİ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in 2023'te 38. Olağan Kurultay öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu “CHP sağa kaydı ama biz düzelteceğiz” sözleriyle eleştirmesine rağmen yeni yönetimde sağ kökenli isimlerin yer alması dikkati çekti.

SAĞ KÖKENLİ İSİMLER YÖNETİMDE

Eski ANAP Genel Başkanı ve DP kökenli Salih Uzun'un Parti Sözcülüğüne, Gelecek Partili Serkan Özcan'ın ise Hazine Politikaları Kurulu Başkanlığına getirilmesi “Siyasi çizgimizden uzaklaşıyoruz” yorumlarına yol açtı. Özel, PM'de de sağ tandanslı Kerim Rota, Ahat Andican, Cem Karakeçeli ve Ekrem Baki'ye yer vermişti.

Genel Başkan Özgür Özel tarafından "İdari Görevler"e getirilen MYK üyeleri şu şekilde:

Genel Sekreter: Selin Sayek Böke

Parti Sözcüsü: Salih Uzun

Yurt İçi Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin

Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Karabat

Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gül Çiftci

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün

Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Burhanettin Bulut

Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman

Siyasi Partilerle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Engin Özkoç

Sendikalar ve Meslek Örgütleriyle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: İlhan Cihaner

Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gökçe Gökçen

Saha Çalışmaları ve Örgütlenmesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Hikmet Erbilgin

AR-GE ve Politika Kurulları Koordinasyonundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yunus Emre.

Yeni Parti MYK'de 14 kişilik "Politika Kurulları" üyesi isimler ise şunlar: