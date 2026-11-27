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İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında daha önce ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya hakkında yeniden gözaltı kararı uygulanmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kemal Akkaya'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakılan Akkaya hakkında aynı soruşturma kapsamında daha önce verilen ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devam ettiği öğrenildi. Diğer şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.