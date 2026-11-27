İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fon soruşturmasında karar: 1 şüpheli tutuklandı, Kemal Akkaya serbest bırakıldı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik soruşturması devam ediyor. Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya hakkında yeniden gözaltı kararı uygulandı. Kemal Akkaya'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kemal Akkaya, savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı ancak ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı tedbirleri devam ediyor. Diğer şüphelilerden 1'i tutuklandı. 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

KEMAL AKKAYA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında daha önce ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya hakkında yeniden gözaltı kararı uygulanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kemal Akkaya'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

1'i TUTUKLANIRKEN, 3 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakılan Akkaya hakkında aynı soruşturma kapsamında daha önce verilen ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devam ettiği öğrenildi. Diğer şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.