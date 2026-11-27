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İstanbul
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, fon soruşturmalarına ilişkin de açıklamada bulundu.
Bakanlığa bağlı hiçbir birimin tasfiyeye tabi fonlarda parasının bulunmadığını belirten Kurum, "Kamu kaynaklarının korunması bizim en hassas ilkemizdir, kırmızı çizgimizdir" dedi.
Bakan Kurum, İller Bankası, Takasbank ve fonlara ilişkin yöneltilen soruya ilişkin "Takasbank ve fon meselesiyle ilgili bir soru sordunuz. Kısa ve net bir cevap vereyim; bakanlığımıza bağlı hiçbir birimin tasfiyeye tabi fonlarda parası bulunmamaktadır. Kamu kaynaklarının korunması bizim en hassas ilkemizdir, kırmızı çizgimizdir; Gazi Meclisimizin vakarına da her zaman belge ve hakikat yakışır. Tekrar belirtmek isterim ki; İller Bankası ve TOKİ başta olmak üzere Bakanlığımızın hiçbir biriminin tasfiye sürecinde yer alan fonlar ve bu fonlara sahip portföy yönetim şirketlerine ilişkin bugüne kadar herhangi bir alım, satım, yatırım, aktarım vb. işlemi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı