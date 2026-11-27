Ligde ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da bu sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Yunus Akgün, başarılı performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

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HABERİN ÖZETİ Yunus Akgün'e sürpriz talip! Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk teklif sunacaklar Rus kulüpleri CSKA Moskova ve Zenit'in Galatasaray'ın futbolcusu Yunus Akgün için 30 milyon avroluk bir transfer bütçesi hazırladığı, ancak futbolcunun ocak ayında ayrılmaya sıcak bakmadığı belirtildi. CSKA Moskova ve Zenit'in Yunus Akgün için Galatasaray'la temas kurduğu ve 30 milyon avroluk bir paketle kulübün kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi. Yunus Akgün'ün ocak ayında ayrılmaya niyeti olmadığı, önceliğini takımına verdiği ve kararı Başkan Dursun Özbek ile yönetime bıraktığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun yeni sözleşmesinde serbest kalma maddesine yer verilmediği aktarıldı. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 17 maça çıkan Yunus Akgün, biri Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 4 gol atıp 1 asist yaptı.

YUNUS AKGÜN'E RUS KANCASI

Milli oyuncuya son olarak Rus kulüpleri talip oldu. Türkiye Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'ün haberine göre, yıldız futbolcu için ciddi bir transfer bütçesi ayıran CSKA Moskova ve Zenit, Galatasaray’la ilk teması kurdu. İki kulübün de 30 milyon avroluk bir paketle sarı kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

DEVRE ARASINDA TRANSFERE SICAK BAKMIYOR

Galatasaray altyapısından yetişen ve takımın kaptanları arasında yer alan Yunus Akgün’ün ise ocak ayında ayrılmaya niyeti yok.

SERBEST KALMA MADDESİ KALDIRILMIŞTI

Üst üste beşinci şampiyonluğu hedefleyen millî futbolcu, önceliğini takımına verdi. Yunus Akgün’ün transfer konusundaki kararı Başkan Dursun Özbek ve yönetime bıraktığı, sezon sonunda kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceği öğrenildi.

Yunus Akgün, 2025 yılında sözleşmesinde 11 milyon avroluk çıkış maddesi bulunmasına rağmen Borussia Dortmund, Benfica ve Sporting Lizbon’un tekliflerini kabul etmemişti. Yıldız futbolcunun yeni sözleşmesinde ise serbest kalma maddesine yer verilmemişti.

BU SEZON 4 GOLÜ VAR

Bu sezon sarı kırmızılı formayla 17 maça çıkan Yunus Akgün, biri Şampiyonlar Ligi’nde olmak üzere 4 gol atarken, bir de asist yaptı.