Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ligde ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da bu sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Yunus Akgün, başarılı performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
Milli oyuncuya son olarak Rus kulüpleri talip oldu. Türkiye Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'ün haberine göre, yıldız futbolcu için ciddi bir transfer bütçesi ayıran CSKA Moskova ve Zenit, Galatasaray’la ilk teması kurdu. İki kulübün de 30 milyon avroluk bir paketle sarı kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.
Galatasaray altyapısından yetişen ve takımın kaptanları arasında yer alan Yunus Akgün’ün ise ocak ayında ayrılmaya niyeti yok.
Üst üste beşinci şampiyonluğu hedefleyen millî futbolcu, önceliğini takımına verdi. Yunus Akgün’ün transfer konusundaki kararı Başkan Dursun Özbek ve yönetime bıraktığı, sezon sonunda kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceği öğrenildi.
Yunus Akgün, 2025 yılında sözleşmesinde 11 milyon avroluk çıkış maddesi bulunmasına rağmen Borussia Dortmund, Benfica ve Sporting Lizbon’un tekliflerini kabul etmemişti. Yıldız futbolcunun yeni sözleşmesinde ise serbest kalma maddesine yer verilmemişti.
Bu sezon sarı kırmızılı formayla 17 maça çıkan Yunus Akgün, biri Şampiyonlar Ligi’nde olmak üzere 4 gol atarken, bir de asist yaptı.