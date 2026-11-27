UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahaya çıkan Beşiktaş, Gürcistan'da oynanan mücadelede İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Karşılaşma öncesinde ve sırasında yaşanan gelişmeler kadar maç sonrasındaki sosyal medya etkileşimleri de spor gündeminin ilk sıralarına yerleşti.

GÜRCİSTAN'DAKİ OLAYLARA TEPKİLER SÜRERKEN ARDA GÜLER DEVREYE GİRDİ

Gürcistan polisinin tribünde Filistin'e destek pankartı açan Türk taraftarlara orantısız güç kullanmasının ardından ortaya çıkan görüntüler ve yaşanan olaylar Türkiye'de büyük tepki topladı. Yaşanan gerginliğin ardından Türkiye'den birçok kulüp ve camiadan Beşiktaş'a peş peşe destek mesajları paylaşıldı.

Bu dayanışma ortamında milli futbolcu Arda Güler'in hamlesi de dikkatlerden kaçmadı. Arda Güler, Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva karşısında elde ettiği 2-1'lik galibiyetin ardından yapılan paylaşımı beğenerek siyah-beyazlılara destek verdi.

Genç yıldızın bu etkileşimi kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında gündem olurken çok sayıda yorum ve paylaşım aldı.