Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk futbolunun yayın geleceğini belirleyecek kritik ihaleye ilişkin takvimi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmalarının önümüzdeki beş sezonluk yayın haklarının devrini kapsayan organizasyon, federasyonun İstanbul’daki merkezinde gerçekleştirilecek.

İHALE RİVA’DA, NOTER HUZURUNDA YAPILACAK

Federasyonun resmi duyurusuna göre ihale, 30 Kasım Pazartesi günü saat 14.00’te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenecek. Süreç, Yayın İhale Komisyonu gözetiminde ve noter huzurunda işletilecek. Teklifler kapalı teklif ve açık artırma usulüyle alınarak değerlendirilecek.

TFF tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarının 2027-2028 sezonundan itibaren beş sezonu kapsayan yayın haklarının devrine ilişkin ihale, 30 Kasım Pazartesi günü saat 14.00’te Riva'da gerçekleştirilecektir. TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek ihale, Yayın İhale Komisyonu'nun gözetiminde ve noter huzurunda kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacaktır."