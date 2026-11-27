UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında dün akşam Gürcistan’ın Batum kentinde oynanan Hapoel Beer-Sheva - Beşiktaş karşılaşması, saha içi kadar tribünlerde yaşanan gerginlik ve sonrasında gelen UEFA açıklamasıyla gündeme oturdu. İlk yarısı golsüz biten mücadelede siyah-beyazlılara 2-1’lik galibiyeti getiren goller 76. dakikada Junior Olaitan ve 90. dakikada Orkun Kökçü’den geldi. Puanını 10’a çıkaran ve lig aşamasında 7. sıraya yükselen Beşiktaş, üst tur yolunda kritik bir virajı döndü.

Ancak Batum Stadı’ndaki geceye, maç öncesinde ve sırasında siyah-beyazlı taraftarlara yönelen sert polis müdahaleleri damga vurdu.

TRİBÜNDE FİLİSTİN BAYRAĞI GERGİNLİĞİ VE 40 DAKİKALIK DURAKLAMA

Karşılaşma boyunca tansiyonun yüksek seyrettiği tribünlerde, Beşiktaş taraftarlarının açtığı Filistin bayrağının alınmak istenmesi üzerine güvenlik güçlerinin biber gazı ve copla müdahale ettiği aktarıldı. Mücadelenin 26. dakikasında polis gücünün artmasıyla kale arkasındaki tribünde gerginlik büyüdü; yaşanan arbedede yaralanan bazı taraftarlar sedyeyle tribünden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olayların büyümesi üzerine maçın Danimarkalı hakemi Morten Krogh oyunu durdurarak futbolcuları soyunma odasına yönlendirdi. Siyah-beyazlı oyuncular tribünlere giderek taraftarları sakinleştirmeye çalışırken, tribünlerden "Polis geri çekilsin, biz sakinleşeceğiz" sloganları yükseldi. Güvenlik güçlerinin geri adım atmasının ardından yaklaşık 40 dakika süren duraklama sona erdi; hakem ve oyuncular 5 dakikalık ısınmanın ardından sahaya dönerek karşılaşmayı sürdürdü.

MAÇ SONUNDA PANKART VE BAYRAK DETAYI

Büyük çekişmeye sahne olan ve son dakikada gelen golle kazanılan maçın ardından Beşiktaşlı futbolcular, kale arkasında yer alan "İşgale isyan, Filistin'e özgürlük" pankartının önünde kaptan Orkun Kökçü öncülüğünde galibiyet pozu verdi. Aynı dakikalarda Outtara’nın tribünden aldığı Filistin bayrağını saha kenarındaki reklam panosunda yer alan UEFA yazısının üzerine astığı görüldü.

UEFA: "GÜVENLİK YETKİSİ VE SORUMLULUĞU YEREL MAKAMLARDA"

Karşılaşmanın ardından UEFA’dan yapılan açıklama ise kamuoyunda tepki çekti. Sorumluluğun kendilerinde olmadığını savunan Avrupa futbolunun çatı kuruluşu, gerginliğin Beşiktaş taraftarları arasındaki kavgayı yatıştırmak amacıyla yapılan polis müdahalesi sonrası başladığını iddia etti.

UEFA’nın resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçının, Beşiktaş'ın stadyumunda oynanmayacağı, Türkiye’deki ilgili yerel makamların sağladığı tavsiye ve yönlendirmeler doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından UEFA’ya bildirilmiştir. Aynı bildirimde, üzerinde anlaşmaya varılan yeni maç yerinin Gürcistan’ın Batum kentindeki stadyum olacağı belirtilmiştir.

Sezonun tüm maçlarında olduğu gibi, bu gece de durum farklı değildi; zira UEFA maçın organizatörü değildi ve bu nedenle stadyumdaki güvenlik konularından da sorumlu değildi ve bu konularda herhangi bir kontrolü yoktu. Stadyumdaki tüm müdahaleler, yetkili yerel makamlar tarafından kendi sorumlulukları kapsamında ve yetki alanları içinde kararlaştırılmış ve uygulanmıştır.

Bazı medya kuruluşlarında şu anda yer alan haberlerin aksine, UEFA’nın edindiği bilgilere göre, maçın geçici olarak durdurulmasına neden olan yerel polis ile Beşiktaş taraftarları arasındaki gerginliğin, Beşiktaş taraftarları arasında çıkan kavgayı yatıştırmak amacıyla yerel polisin Beşiktaş taraftarlarının bulunduğu bölüme müdahale etmesinin ardından başladığı anlaşılmaktadır."