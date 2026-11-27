UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Gürcistan’ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva mücadelesine damga vuran tribün olaylarının ardından gözaltına alınan 16 Türk taraftardan sevindirici haber geldi. Yaşanan gerginlik sonrası emniyet birimlerince alıkonulan siyah-beyazlı futbolseverler, gerçekleştirilen girişimler sonucunda serbest bırakıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN TALİMATIYLA SÜREÇ HIZLANDI

Olayın duyulmasının hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda diplomatik ve hukuki kanallar devreye sokuldu. İlgili kurumların eşgüdümlü çalışmaları ve Gürcistan makamlarıyla yürütülen görüşmeler kısa sürede olumlu sonuç verdi.

BAKAN GÜRLEK MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Sürecin hukuki boyutunu yakından takip eden Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Gürcistan Adalet Bakanı Paata Salia ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede tribünlerde yaşanan şiddet olaylarını kınayan Bakan Gürlek, gözaltındaki Türk vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını ve olayların sorumluları hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatılmasını talep etti. Adalet Bakanlığı bürokratlarının da dün akşamdan bu yana Gürcü yetkililerle kesintisiz temas halinde olduğu öğrenildi.

TARAFTARLARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yoğun diplomasi trafiğinin ardından serbest kalan 16 Beşiktaş taraftarının genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bildirildi.