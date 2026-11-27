Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında diplomasi trafiği hızlandı. Anlaşma kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ikinci olağan toplantısı bugün İslamabad'da gerçekleştiriliyor.

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HABERİN ÖZETİ Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan kritik zirve: Mekke Savunma İttifakı 2. toplantısı İslamabad'da Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında diplomasi trafiği hızlandı ve Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ikinci olağan toplantısı İslamabad'da gerçekleştiriliyor. Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil ediyor. Bakan Fidan'ın, ittifakın bölgesel sorunların diyalog ve iş birliği temelinde çözüme kavuşturulmasını hedefleyen yapıcı bir girişim olduğunu vurgulaması bekleniyor. Toplantının gündem maddelerinden biri Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları olacak ve Türkiye'nin Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğu teyit edilecek. ABD-İsrail ile İran arasındaki ihtilafın diplomatik yollarla çözülmesi ve Babülmendep Boğazı'nda deniz güvenliğinin sağlanması da gündemde olacak. İsrail'in Gazze'de yol açtığı insani yıkım, Batı Şeria'da artan yerleşimci terörü ve Doğu Kudüs'ün tarihi statükosuna yönelik ihlallerin kabul edilemez boyutlara ulaştığına dikkat çekilecek. Türkiye'nin Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, ülkede kalıcı güvenlik ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki yaklaşımı da ele alınacak.

Türkiye'yi toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil ediyor.

TÜRKİYE'DEN KOLEKTİF SAVUNMA MESAJI

Bakan Fidan'ın toplantıda, ittifakın bölgesel sorunların diyalog ve iş birliği temelinde çözüme kavuşturulmasını hedefleyen yapıcı bir girişim olduğunun altını çizmesi bekleniyor.

Fidan'ın ayrıca Türkiye'nin anlaşma kapsamında üstlendiği kolektif savunma taahhüdüne bağlılığını yinelemesi, üye ülkelerle ulusal güvenlik konularında yakın istişare ve dayanışmanın sürdürüleceğini vurgulaması öngörülüyor.

SUUDİ ARABİSTAN'A TAM DESTEK

Toplantının önemli gündem maddelerinden birini de Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları oluşturacak.

Fidan'ın sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan, bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden Husi saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirterek Türkiye'nin Suudi Arabistan'la tam dayanışma içerisinde olduğunu teyit etmesi bekleniyor.

ABD-İsrail ile İran arasındaki ihtilafın diplomatik yollarla çözülmesi ve Babülmendep Boğazı'nda deniz güvenliğinin sağlanması da toplantıda gündeme gelecek.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER DE ELE ALINACAK

Fidan’ın toplantıda İsrail’in Gazze’de yol açtığı insani yıkımın, Batı Şeria’da artan yerleşimci terörünün ve Doğu Kudüs’ün tarihi statükosuna yönelik ihlallerin kabul edilemez boyutlara ulaştığına dikkat çekmesi bekleniyor. Bakan Fidan’ın İsrail’in uluslararası hukuku ve temel insani değerleri hiçe sayan, barış ve güvenliği tehdit eden eylemleri karşısında uluslararası toplumun ilkeli, kararlı ve ortak bir tutum sergilemesi gerektiğini vurgulaması da öngörülüyor. Bakan Fidan’ın ayrıca Türkiye’nin Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, ülkede kalıcı güvenlik ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki yaklaşımını ve bu doğrultuda bölgesel sahiplenme anlayışıyla yürütülen girişimlere desteğini yinelemesi bekleniyor.