Glütensiz, organik ve glütenli ürünler üretecek, her biri ayrı işletme kayıt numarasına sahip üç tesisin yer alacağı 20 bin metrekarelik kampüsün, 2027 yılının üçüncü çeyreğinde açılması planlanıyor. Bolulu Hasan Usta Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rıdvan Gürgönül, “Yeni yatırımla mevcut üretim kapasitemizi 6 katına çıkaracağız. Yüzlerce kişiye istihdam sağlayacağız. Yatırımlarımız, yeni ürün kategorilerimiz ve yenilenen kurumsal kimliğimizle ulusal ve uluslararası pazarlarda büyümeyi sürdüreceğiz” dedi.

İzmir Kemeraltı’nda başlayan yolculuğunu bugün 18 ilde 78 şubeye taşıyan Bolulu Hasan Usta, 45. yılına, yeni üretim kampüsü yatırımı, yeni ürünleri, yenilenen logosu ve görsel kimliğiyle giriyor. Perakende ve ihracat yatırımlarıyla uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırmayı ve küresel ölçekte daha güçlü bir marka konumuna ulaşmayı hedefleyen firma, büyüme ve yatırım atağını sürdürüyor. Bu kapsamda İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde 20 bin metrekarelik alanda kurulan, organik, glütensiz ve glütenli ürünlerin üretileceği yeni üretim kampüsünün 2027 yılının üçüncü çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

45’inci yıllarına girerken büyük bir dönüşümün temellerini attıklarının altını çizen Bolulu Hasan Usta Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rıdvan Gürgönül, “Glütensiz, organik ve glütenli ürünler üretecek üç ayrı tesisi aynı çatı altında buluşturuyoruz. Her biri ayrı işletme kayıt numarasına sahip olacak bu tesislerle Türkiye’nin en büyük ve en yüksek katma değerli üretim kampüslerinden birini oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Yeni logo markanın köklü mirasını geleceğe taşıyacak

Bolulu Hasan Usta, 45’inci yılında yeni yatırımların yanı sıra logosunu ve görsel kimliğini de yeniliyor. Yeni logo formu, markanın köklü geçmişini, üretim ustalığını ve sadeleşen iletişim biçimiyle tüketicileriyle kurduğu bağı derinleştiriyor. Misafirlere modernize edilmiş nostaljik bir deneyim sunan bu yeni marka dünyası, iş ortakları ve franchise alanlar için de güçlü ve sürdürülebilir bir vizyon oluşturuyor.

Yeni şubeler açılacak, üretimde istihdam 500 kişiyi aşacak

Yeni üretim kampüsüyle birlikte istihdamı da artırmayı hedeflediklerini belirten Gürgönül, şirketin üretim kapasitesi ve şubeleşme planlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Mevcut üretim kapasitemizi 6 katına çıkaracağız. Türkiye genelindeki şube sayımızı da orta vadede 140’a ulaştırmayı amaçlıyoruz. Bugün üretim tesislerimizde 200, şubelerimizde ise 1.000 kişiye istihdam sağlıyoruz. Yeni kampüsümüzün devreye girmesiyle yalnızca üretim kadromuzdaki çalışan sayısını 500’ün üzerine çıkaracağız. Yeni şubelerle birlikte istihdama katkımız çok daha fazla olacak.”

Perakende ve ihracat yatırımlarıyla büyüyecek

Üretim altyapısındaki büyümeyi yeni ürün kategorileri, Ar-Ge çalışmaları ve ihracat faaliyetleriyle destekleyeceklerini ifade eden Gürgönül şöyle devam etti:

“İş ortaklarımız ve franchise alanlar için güçlü ve bütünlüklü bir altyapı sağlayan marka sistemi kurduk. Bu bütüncül yapımızla Türkiye’deki konumumuzu güçlendirirken, uluslararası pazarlardaki varlığımızı da artırmayı hedefliyoruz. Markamızın yeni döneminde ihracat odaklı olmak var. Modern üretim altyapımız ve katma değerli ürün gruplarımızla dünya pazarlarında daha etkin olmayı, küresel ölçekte daha güçlü bir marka konumuna ulaşmayı amaçlıyoruz.”

Hijyen, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik en üst seviyede

Yeni kampüsün üretim yapılanmasında gıda güvenliği ve hijyenin belirleyici olduğunu vurgulayan Gürgönül, BRC standartlarına uygun üretim süreçleri ve ayrı tesis yapılanmasıyla çapraz bulaşma riskini önlemeyi hedeflediklerini de vurguladı.

Bolulu Hasan Usta Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rıdvan Gürgönül çevre dostu marka olarak neler planladıklarını şöyle anlattı:

“Yeni kampüsümüzde üretim kapasitesi kadar çevresel sürdürülebilirliğe de önem veriyoruz. Karbon ayak izimizi azaltmaya, enerji ve kaynak verimliliğimizi artırmaya yönelik uygulamalar planlıyoruz. Yatırımımızı çevre dostu bina kriterleri doğrultusunda, LEED sertifikasyonu hedefiyle hayata geçirmeyi amaçlıyoruz.”

Organik bebek sütlacı, protein bazlı ürünlerle dünya pazarlarına açılıyor

Bolulu Hasan Usta’nın yeni ürün çalışmaları; organik ve glütensiz atıştırmalıklar, şeker ilavesiz ürünler, protein bazlı süt ürünleri ve proteinli vegan dondurma gibi kategorileri kapsıyor. Organik bebek sütlacı gibi farklı ve dikkat çekici lezzetler de yeni menüde olacak. Değişen tüketici ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere geliştirilen ürünlerin perakende ve ihracat kanallarında değerlendirilmesi planlanıyor.