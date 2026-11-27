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İstanbul
Yapay zeka, yazılım dünyasında güvenlik açıklarının daha hızlı tespit edilmesini sağlarken beraberinde yeni sorunlar da getiriyor. Microsoft Başkanı ve Başkan Yardımcısı Brad Smith, yazılım geliştiricilerinin siber saldırganlardan önce harekete geçmek için giderek daha büyük bir zaman baskısıyla karşı karşıya kaldığını belirtti. Smith'e göre güvenlik açıklarını hızla kapatma çabası, yeterince test edilmeden kullanıma sunulan güncellemeler nedeniyle büyük çaplı sistem kesintilerine neden olabilir.
Smith, 22 Kasım'da CBS News'ün Face the Nation programına verdiği röportajda, kısa süre önce dünya genelinde kamu kurumlarını ve özel kuruluşları etkileyen Microsoft 365 kesintisinin siber saldırı ya da yapay zeka kaynaklı olmadığını vurguladı. Ancak son dönemde yaşanan bazı büyük teknoloji kesintilerinde yapay zekanın dolaylı etkisinin bulunduğuna dikkat çekti. Yapay zeka destekli kod analiz araçları, kapsamlı yazılım projelerindeki güvenlik açıklarını artık çok daha kısa sürede ortaya çıkarabiliyor. Ancak bu avantajdan yalnızca yazılım geliştiricileri değil, siber saldırganlar da yararlanıyor.
Hacker'ların güvenlik güncellemeleri yayınlanmadan önce harekete geçebilmesi, geliştiricileri zamana karşı bir yarışa sürüklüyor.
Güvenlik açıklarını hızla kapatmaya çalışmak, özellikle birbirine bağlı karmaşık sistemlerde ciddi riskler yaratıyor. Smith, yeterince test edilmeyen güncellemelerin gerçek kullanım koşullarında işlemci ve bellek kaynaklarının aşırı tüketilmesine neden olabileceğini belirtti. Farklı donanım yapılandırmaları, yoğun trafik ve bağlantılı servisler hesaba katılmadan yayınlanan yamalar, zincirleme kesintileri beraberinde getirebilir. Microsoft da 19 Kasım'da yayımladığı resmi siber güvenlik değerlendirmesinde, saldırganların güvenlik açıklarını kurumların bu açıkları kapatabildiğinden daha hızlı keşfettiğine dikkat çekmişti.
Microsoft, son Microsoft 365 kesintisinin ardından şirket içinde “Code Red” adlı yeni bir girişim başlattı.
Şirket içi notlara göre 24 Kasım'da duyurulan çalışma kapsamında mühendislik ve olay müdahale süreçleri yeniden düzenlenecek. Microsoft'un en dikkat çeken hedeflerinden biri ise dünya genelinde yaşanabilecek sistem kesintilerinin ardından toparlanma süresini bir saate indirmek. Teknoloji devi, arızaların kaynağını daha hızlı belirlemek için yapay zeka ajanlarından da yararlanmayı planlıyor. Böylece yapay zekanın hızlandırdığı güvenlik yarışının beraberinde getirdiği kesinti risklerinin azaltılması hedefleniyor.