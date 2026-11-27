YAZILIM GELİŞTİRİCİLERİ İLE HACKER'LAR ARASINDA ZAMAN YARIŞI

Smith, 22 Kasım'da CBS News'ün Face the Nation programına verdiği röportajda, kısa süre önce dünya genelinde kamu kurumlarını ve özel kuruluşları etkileyen Microsoft 365 kesintisinin siber saldırı ya da yapay zeka kaynaklı olmadığını vurguladı. Ancak son dönemde yaşanan bazı büyük teknoloji kesintilerinde yapay zekanın dolaylı etkisinin bulunduğuna dikkat çekti. Yapay zeka destekli kod analiz araçları, kapsamlı yazılım projelerindeki güvenlik açıklarını artık çok daha kısa sürede ortaya çıkarabiliyor. Ancak bu avantajdan yalnızca yazılım geliştiricileri değil, siber saldırganlar da yararlanıyor.

Hacker'ların güvenlik güncellemeleri yayınlanmadan önce harekete geçebilmesi, geliştiricileri zamana karşı bir yarışa sürüklüyor.