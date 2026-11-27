Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak 15 bin öğretmen adayı için alan bazında kontenjan dağılımını açıkladı. Öğretmen adaylarının merakla beklediği başvuru ve kayıt takvimi de belli oldu. Başvurular 9 Aralık'ta başlayacak, hazırlık eğitimleri ise 22 Şubat 2027'de gerçekleştirilmeye başlanacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ MEB duyurdu: 15 bin öğretmen adayının branş dağılımı belli oldu Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine alınacak 15 bin öğretmen adayı için başvuru ve kayıt takvimini duyurdu. Başvurular 9-15 Aralık 2026 tarihleri arasında akademibasvuru.meb.gov.tr adresinden e-Devlet bilgileriyle elektronik olarak yapılabilecek. Asıl ve yedek adaylar 17 Aralık 2026'da ilan edilecek. Asıl adayların kayıt hakkı kazananları 4 Şubat 2027'de, yedek adaylarınki ise 15 Şubat 2027'de açıklanacak. Asıl adayların kayıt başvuruları 5-11 Şubat 2027, yedek adaylarınki ise 16-19 Şubat 2027 tarihleri arasında alınacak. Hazırlık eğitimleri 22 Şubat 2027 tarihinde başlayacak.

İŞTE İLK 5 BÖLÜM

15 bin öğretmen adayı için belirlenen alan dağılımında en yüksek kontenjan ayrılan ilk beş branş şu şekilde sıralandı:

Sınıf Öğretmenliği: 3 bin 976 kontenjan

Özel Eğitim: 2 bin 842 kontenjan

İngilizce: 1.101 kontenjan

Rehberlik: 1.059 kontenjan

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 1.051 kontenjan

BAŞVURULAR 9 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

Öğretmen adaylarının başvuruları, duyuruda belirtilen alanlar ve kontenjanlar çerçevesinde alınacak.

Adaylar, akademibasvuru.meb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yaparak elektronik ortamda başvurularını gerçekleştirebilecek.

9 Aralık 2026 tarihinde başlayacak başvurular, 15 Aralık Salı günü saat 16.00'da sona erecek.

Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar 17 Aralık'ta ilan edilecek.

Asıl adaylardan kayıt hakkı kazananlar 4 Şubat 2027'de, yedek adaylardan kayıt hakkı kazananlar ise 15 Şubat 2027'de açıklanacak.

KAYIT İŞLEMLERİ ŞUBAT AYINDA YAPILACAK

Asıl adayların kayıt başvuruları 5 Şubat'ta başlayacak ve 11 Şubat 2027 Perşembe günü saat 16.00'da sona erecek.

Yedek adayların kayıt başvuruları ise 16-19 Şubat tarihleri arasında alınacak. Başvuru süreci 19 Şubat Cuma günü saat 16.00'da tamamlanacak.

HAZIRLIK EĞİTİMİ TARİHİ DE BELLİ OLDU

Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından Milli Eğitim Akademisinde 15 bin öğretmen adayına yönelik hazırlık eğitimi 22 Şubat 2027 tarihinde başlayacak.

İŞTE 15 BİN ÖĞRETMEN ADAYI İÇİN BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ

- 9-15 Aralık 2026: Başvuruların alınması

- 17 Aralık 2026: Asıl ve yedek adayların ilan edilmesi

- 4 Şubat 2027: Kayıt hakkı kazanan asıl adayların açıklanması

- 5-11 Şubat 2027: Asıl adayların kayıt başvuruları

- 15 Şubat 2027: Kayıt hakkı kazanan yedek adayların açıklanması

- 16-19 Şubat 2027: Yedek adayların kayıt başvuruları

- 22 Şubat 2027: Hazırlık eğitiminin başlaması