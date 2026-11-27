Adana merkezli 5 ilde 'tapuda sazan sarmalı' yöntemiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık olayına ilişkin çalışma başlatan ekipler, düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliyi tutukladı.

MİLYONLUK DOLANDIRICILIK

Yapılan çalışmada şüphelilerin, sahte ev satışı üzerinden 2 müştekiyi toplam 3 milyon 500 bin lira dolandırdığı belirlendi. Siber ekipleri, şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Şüphelilerin tek tek tespit edilmesinin ardından yürütülen işlemlerin tamamlanması sonucu tutuklanmalarına karar verildi.

