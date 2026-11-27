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İstanbul
MEB tarafından AGS öğretmen ataması başvuru kılavuzu yayımlanırken branş dağılımları da belli oldu. 2026 AGS ile gerçekleştirilecek 15 bin öğretmen atamasına ilişkin gelişmeler, öğretmen adaylarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak atamada hangi branşlara kaç kişilik kadro ayrılacağı ve kontenjan dağılımı merak ediliyor. AGS öğretmen ataması başvuruları belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek. AGS 15 bin öğretmen ataması için öncelikli olarak meb.gov.tr adresinden başvuru kılavuzu yayınlanacak. Öğretmen adayları branş bazında kontenjan dağılımının açıklanmasını bekliyor. En fazla öğretmen alımı yapılacak bölümler, kontenjanların hangi alanlarda yoğunlaşacağı ve başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki AGS 2026 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2026-2027 açıklandı mı? İşte, AGS öğretmen ataması branş dağılımı kılavuzu…
AGS 15 bin öğretmen ataması başvuru kılavuzu için gözler akademi.meb.gov.tr adresine çevrildi. Milli Eğitim Akademisine başvuru yapacak adaylar meb.gov.tr adresinden yayımlanacak başvuru kılavuzu doğrultusunda, elektronik başvuru formunu doldurarak müracaat edecekler. AGS 15 bin öğretmen ataması kılavuzunda başvuru tarihleri, şartlar, atama takvimi ve diğer detaylar yer alacak. AGS branş dağılımı açıklandı;
Sınıf Öğretmenliği: 3.976 kontenjan
Özel Eğitim: 2.842 kontenjan
İngilizce: 1.101 kontenjan
Rehberlik: 1.059 kontenjan
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi: 1.051 kontenjan
Okul Öncesi: 792 kontenjan
Türkçe: 719 kontenjan
Sosyal Bilgiler: 538 kontenjan
Fen Bilimleri: 348 kontenjan
İlköğretim Matematik: 249 kontenjan
Kimya / Kimya Teknolojisi: 243 kontenjan
Fizik: 191 kontenjan
Beden Eğitimi: 190 kontenjan (19'u millî sporculardan hazırlık eğitimine alınacaklar için kullanılacaktır)
Matematik: 161 kontenjan
Tarih: 155 kontenjan
Müzik: 144 kontenjan
Yiyecek İçecek Hizmetleri: 121 kontenjan
Türk Dili ve Edebiyatı: 103 kontenjan
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik: 96 kontenjan
Motorlu Araçlar Teknolojisi: 96 kontenjan
İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri: 76 kontenjan
Felsefe: 72 kontenjan
Biyoloji: 68 kontenjan
Coğrafya: 62 kontenjan
Görsel Sanatlar: 62 kontenjan
Bilişim Teknolojileri: 49 kontenjan
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp: 45 kontenjan
Metal Teknolojisi: 40 kontenjan
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik: 35 kontenjan
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri: 35 kontenjan
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı: 35 kontenjan
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme: 35 kontenjan
Tarım Teknolojileri / Tarım: 25 kontenjan
Arapça: 20 kontenjan
Teknoloji ve Tasarım: 18 kontenjan
Grafik ve Fotoğraf / Grafik: 15 kontenjan
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi): 15 kontenjan
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri: 13 kontenjan
Rusça: 12 kontenjan
Denizcilik / Gemi Makineleri: 10 kontenjan
Denizcilik / Gemi Yönetimi: 10 kontenjan
Kuyumculuk Teknolojisi: 9 kontenjan
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri: 9 kontenjan
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri: 8 kontenjan
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri: 5 kontenjan
Gıda Teknolojisi: 5 kontenjan
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı: 5 kontenjan
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat: 5 kontenjan
Plastik Teknolojisi: 3 kontenjan
Almanca: 2 kontenjan
El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları: 2 kontenjan
Gemi Yapımı / Gemi İnşa: 2 kontenjan
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri / Güzellik Hizmetleri: 2 kontenjan
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği: 2 kontenjan
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik: 2 kontenjan
Tiyatro: 2 kontenjan
Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik: 2 kontenjan
Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi: 1 kontenjan
Denizcilik / Gemi Elektroniği: 1 kontenjan
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği: 1 kontenjan
Laboratuvar Hizmetleri: 1 kontenjan
Uçak Bakım / Uçak Elektroniği: 1 kontenjan
Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor: 1 kontenjan
Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık: 1 kontenjan
15 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazlı kontenjan dağılımının kesinleşmesi için Milli Eğitim Bakanlığının resmi açıklaması bekleniyor. memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen 15 bin öğretmen atamasında kontenjanların hangi branşlarda yoğunlaşacağına sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Üzen yaptığı paylaşımda 15 bin öğretmen atamasında en fazla kontenjan ayrılması beklenen branşlar şöyle sıralandı:
2026-2027 AGS kontenjanlarını bekleyen adaylar, önceki yılın öğretmen atama sayılarını da araştırıyor. 2025 yılında gerçekleştirilen 15 bin öğretmen atamasında en fazla kontenjan sınıf öğretmenliği ve özel eğitim branşlarına ayrılmıştı.
2025 yılı öğretmen atamalarında branşlara göre kontenjan dağılımı şöyleydi:
Sınıf Öğretmenliği: 2.816
Özel Eğitim: 1.798
İngilizce: 801
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 762
Okul Öncesi: 653
Rehberlik: 603
Türkçe: 382
Fen Bilimleri: 300
Sosyal Bilgiler: 272
Öğretmen adaylarının tercih edebilecekleri branşlarda kullanılan AGS puan türleri de merak ediliyor. Alanlara göre kullanılan puan türleri şu şekilde:
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: AGS P2-P16
İngilizce: AGS P3-06
Okul Öncesi: AGS P2-09
Özel Eğitim: AGS P1
Rehberlik: AGS P2-10
Sınıf Öğretmenliği: AGS P2-11
Türkçe: AGS P2-15
Sosyal Bilgiler: AGS P2-12
Türk Dili ve Edebiyatı: AGS P2-14