MEB tarafından AGS öğretmen ataması başvuru kılavuzu yayımlanırken branş dağılımları da belli oldu. 2026 AGS ile gerçekleştirilecek 15 bin öğretmen atamasına ilişkin gelişmeler, öğretmen adaylarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak atamada hangi branşlara kaç kişilik kadro ayrılacağı ve kontenjan dağılımı merak ediliyor. AGS öğretmen ataması başvuruları belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek. AGS 15 bin öğretmen ataması için öncelikli olarak meb.gov.tr adresinden başvuru kılavuzu yayınlanacak. Öğretmen adayları branş bazında kontenjan dağılımının açıklanmasını bekliyor. En fazla öğretmen alımı yapılacak bölümler, kontenjanların hangi alanlarda yoğunlaşacağı ve başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki AGS 2026 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2026-2027 açıklandı mı? İşte, AGS öğretmen ataması branş dağılımı kılavuzu…

Özetle

HABERİN ÖZETİ AGS 15 bin öğretmen ataması en fazla kontenjan ayrılan branşlar 2026! AGS 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı, ilan yayımlandı mı? 2026 yılında gerçekleştirilecek 15 bin öğretmen atamasına ilişkin gelişmeler ve kontenjan dağılımı merak ediliyor. Atamalar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak ve başvuru kılavuzu meb.gov.tr adresinden yayınlanacak. En fazla kontenjan ayrılması beklenen branşlar Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) Öğretmenliği olarak sıralandı. 2025 yılında yapılan 15 bin öğretmen atamasında en fazla kontenjan sınıf öğretmenliği ve özel eğitim branşlarına ayrılmıştı. Haberde, farklı branşlara göre kullanılan AGS puan türlerine de yer verildi.

AGS 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

AGS 15 bin öğretmen ataması başvuru kılavuzu için gözler akademi.meb.gov.tr adresine çevrildi. Milli Eğitim Akademisine başvuru yapacak adaylar meb.gov.tr adresinden yayımlanacak başvuru kılavuzu doğrultusunda, elektronik başvuru formunu doldurarak müracaat edecekler. AGS 15 bin öğretmen ataması kılavuzunda başvuru tarihleri, şartlar, atama takvimi ve diğer detaylar yer alacak. AGS branş dağılımı açıklandı;

Sınıf Öğretmenliği: 3.976 kontenjan

Özel Eğitim: 2.842 kontenjan

İngilizce: 1.101 kontenjan

Rehberlik: 1.059 kontenjan

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi: 1.051 kontenjan

Okul Öncesi: 792 kontenjan

Türkçe: 719 kontenjan

Sosyal Bilgiler: 538 kontenjan

Fen Bilimleri: 348 kontenjan

İlköğretim Matematik: 249 kontenjan

Kimya / Kimya Teknolojisi: 243 kontenjan

Fizik: 191 kontenjan

Beden Eğitimi: 190 kontenjan (19'u millî sporculardan hazırlık eğitimine alınacaklar için kullanılacaktır)

Matematik: 161 kontenjan

Tarih: 155 kontenjan

Müzik: 144 kontenjan

Yiyecek İçecek Hizmetleri: 121 kontenjan

Türk Dili ve Edebiyatı: 103 kontenjan

Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik: 96 kontenjan

Motorlu Araçlar Teknolojisi: 96 kontenjan

İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri: 76 kontenjan

Felsefe: 72 kontenjan

Biyoloji: 68 kontenjan

Coğrafya: 62 kontenjan

Görsel Sanatlar: 62 kontenjan

Bilişim Teknolojileri: 49 kontenjan

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp: 45 kontenjan

Metal Teknolojisi: 40 kontenjan

Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik: 35 kontenjan

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri: 35 kontenjan

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı: 35 kontenjan

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme: 35 kontenjan

Tarım Teknolojileri / Tarım: 25 kontenjan

Arapça: 20 kontenjan

Teknoloji ve Tasarım: 18 kontenjan

Grafik ve Fotoğraf / Grafik: 15 kontenjan

Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi): 15 kontenjan

Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri: 13 kontenjan

Rusça: 12 kontenjan

Denizcilik / Gemi Makineleri: 10 kontenjan

Denizcilik / Gemi Yönetimi: 10 kontenjan

Kuyumculuk Teknolojisi: 9 kontenjan

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri: 9 kontenjan

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri: 8 kontenjan

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri: 5 kontenjan

Gıda Teknolojisi: 5 kontenjan

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı: 5 kontenjan

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat: 5 kontenjan

Plastik Teknolojisi: 3 kontenjan

Almanca: 2 kontenjan

El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları: 2 kontenjan

Gemi Yapımı / Gemi İnşa: 2 kontenjan

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri / Güzellik Hizmetleri: 2 kontenjan

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği: 2 kontenjan

Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik: 2 kontenjan

Tiyatro: 2 kontenjan

Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik: 2 kontenjan

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi: 1 kontenjan

Denizcilik / Gemi Elektroniği: 1 kontenjan

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği: 1 kontenjan

Laboratuvar Hizmetleri: 1 kontenjan

Uçak Bakım / Uçak Elektroniği: 1 kontenjan

Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor: 1 kontenjan

Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık: 1 kontenjan





AGS 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI!

15 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazlı kontenjan dağılımının kesinleşmesi için Milli Eğitim Bakanlığının resmi açıklaması bekleniyor. memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen 15 bin öğretmen atamasında kontenjanların hangi branşlarda yoğunlaşacağına sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Üzen yaptığı paylaşımda 15 bin öğretmen atamasında en fazla kontenjan ayrılması beklenen branşlar şöyle sıralandı:

Sınıf Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

İngilizce Öğretmenliği

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) Öğretmenliği

2025 YILINDA HANGİ BRANŞTAN KAÇ ÖĞRETMEN ALIMI YAPILDI?

2026-2027 AGS kontenjanlarını bekleyen adaylar, önceki yılın öğretmen atama sayılarını da araştırıyor. 2025 yılında gerçekleştirilen 15 bin öğretmen atamasında en fazla kontenjan sınıf öğretmenliği ve özel eğitim branşlarına ayrılmıştı.

2025 yılı öğretmen atamalarında branşlara göre kontenjan dağılımı şöyleydi:

Sınıf Öğretmenliği: 2.816

Özel Eğitim: 1.798

İngilizce: 801

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 762

Okul Öncesi: 653

Rehberlik: 603

Türkçe: 382

Fen Bilimleri: 300

Sosyal Bilgiler: 272

AGS HANGİ BRANŞTAN HANGİ PUAN TÜRÜNDEN ÖĞRETMEN ALIMI YAPIYOR?

Öğretmen adaylarının tercih edebilecekleri branşlarda kullanılan AGS puan türleri de merak ediliyor. Alanlara göre kullanılan puan türleri şu şekilde:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: AGS P2-P16

İngilizce: AGS P3-06

Okul Öncesi: AGS P2-09

Özel Eğitim: AGS P1

Rehberlik: AGS P2-10

Sınıf Öğretmenliği: AGS P2-11

Türkçe: AGS P2-15

Sosyal Bilgiler: AGS P2-12

Türk Dili ve Edebiyatı: AGS P2-14