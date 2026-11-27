Türk dünyasının birlik idealini simgeleyen Kızılelma, gecenin temasına da yön verdi. “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” anlayışıyla düzenlenen törende, çalışmalarıyla öne çıkan isimlere ödülleri takdim edildi. Ödül sahiplerinin alkışlarla sahneye çıktığı gece, ortak kültürel bağları güçlendirmek ve yeni iş birliklerine zemin hazırlamak için de bir buluşma noktası oldu.

Organizasyon başkanları Atakan Taşur ve Koray Bozat, ödül alan isimleri tebrik ederek gecenin ana sponsoru Cuq Medya’ya, organizasyonda emeği geçen ekiplere ve törene katılan tüm davetlilere teşekkür etti.