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İstanbul
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28. Dönem Erzincan Bağımsız Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı”, “zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı” ile “haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme” suçlamaları gerekçesiyle yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırladı. Fezleke, Anayasa’nın 83. maddesi uyarınca düzenlenip Adalet Bakanlığı’na gönderildi.
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