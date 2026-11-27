İstanbul'da hafta sonundan itibaren hava değişiyor. AKOM, cumartesi gecesinden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kent genelinde etkisini göstereceğini bildirdi. Yapılan açıklamada sıcaklıkların 8 ila 10 derece birden düşeceği belirtilirken, kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı verildi.

FIRTINA, SAĞANAK, BUZ GİBİ HAVA

Soğuk hava dalgasıyla birlikte kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın aralıklarla fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Poyrazın hızının saatte 40 ila 70 kilometreye ulaşacağı, megakentte sağanak yağışın bastıracağı açıklandı.

SICAKLIKLAR 3 DERECEYE KADAR DÜŞÜYOR

Cumartesi günü 15 dereceye kadar çıkması beklenen hava sıcaklığı, pazar günü 11, pazartesi günü ise 7 dereceye gerileyecek. Salı ve çarşamba günleri en düşük sıcaklık 3 dereceye kadar düşecek.

Tarih Hava Durumu Sıcaklık (°C) 28 Kasım Cumartesi Parçalı ve çok bulutlu 10-15 29 Kasım Pazar Çok bulutlu, hafif yağmurlu 6-11 30 Kasım Pazartesi Çok bulutlu, hafif yağmurlu 4-7 1 Aralık Salı Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 3-7 2 Aralık Çarşamba Çok bulutlu, sağanak yağmurlu 3-8 3 Aralık Perşembe Çok bulutlu, sağanak yağmurlu 4-9

SİBİRYA SOĞUKLARI İSTANBUL'A GELİYOR

Kent genelinde yarın geceden itibaren soğuk havanın etkili olacağı belirtilirken AKOM'dan yapılan açıklamada "Bölgemizin cumartesi gece saatleri itibarı ile Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında kalması bekleniyor.

Buna göre halihazırda 16°C'ler civarında mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların 8-10°C birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, rüzgarın kuzeyli yönlerden (poyraz) aralıklarla fırtına şeklinde (40-70 km/sa) eseceği, beraberinde sağanak, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor." ifadelerine yer verildi.