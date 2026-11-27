TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 yılı bütçe görüşmeleri sırasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil arasında COP31 tartışması yaşandı.

BAKAN KURUM'DAN SERT TEPKİ

Komisyonda söz alan TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, COP31 organizasyonunda Ganalı bir bakanın konuşmasının salonda alkışlandığını belirterek, Bakan Kurum'un uluslararası toplantıda eleştirilere maruz kaldığını ve sonrasında özür dilemek zorunda kaldığını iddia etti.

Kadıgil'in, "Ganalı bir Bakanın yaptığı konuşmayı çılgınca alkışladılar" sözleri üzerine Bakan Kurum, "Hiç kimseden fırça yemedik, sen merak etme, merak etme" ifadelerini kullandı.

"SİZ PİYON OLMAYA ALIŞMIŞSINIZ"

Tartışmanın devamında Bakan Kurum, Kadıgil'e yönelik, "Siz piyon olmaya alışmışsınız da piyonların lafını getirme buraya" ifadelerini kullandı.

Kadıgil'in COP31 organizasyonunu başarısızlık olarak nitelendirmesine de tepki gösteren Kurum, "Kimin ders aldığını, neyi savunduğunu biliyoruz biz, sen merak etme" dedi. Kadıgil'in eleştirilerini sürdürmesi üzerine Kurum, "Sen buraya polemikçiliğe gelmişsin, istediğin kadar polemik yap, istediğin kadar iftira at, zerre kadar önemi yok, zerre kadar" ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEMİZİ CÜMLE ÂLEM BİLİYOR"

Türkiye'nin çevre alanındaki çalışmalarına da değinen Bakan Kurum, "Bizim ne yaptığımızı, mücadelemizi cümle âlem biliyor" diyerek Bakanlığın çalışmalarını savundu. Kadıgil'in Sıfır Atık Projesi ve geri dönüşüm faaliyetlerine ilişkin eleştirileri sırasında ise Kurum, "Senin bu ülkede dikili bir ağacın var mı?" diye sordu.

Karşılıklı sözlü atışmaların artması üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş, milletvekillerini sakin olmaya davet etti. Muş, Kadıgil'i temiz bir dil kullanması konusunda uyarırken, konuşma süresinin dolduğunu belirterek tartışmayı sonlandırdı.