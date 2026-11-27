A101 marketlerinde 28 Kasım'da satışa çıkacak aktüel ürünler arasında teknolojik aletlerden mutfak gereçlerine, ev tekstilinden dekoratif ürünlere kadar birçok yeni ürün bulunuyor.

A101 marketlerinde 28 Kasım'da yorgan çeşitleri, nevresim takımları, ütü masası kılıfı, ayıcıklı kol çantası, porselen yemek takımı, bardak setleri, çelik çaydanlık, derin tencere, cezve, sunumluk seti gibi ürünler satışa çıkacak.

Mutfak ürünlerinden derin tencere 699 TL, çelik çaydanlık 1.199 TL, basık tencere 799 TL, sunumluk seti 579 TL, 3 parça silikon hazırlık seti 219 TL olarak satışa sunulacak.

Dekoratif ürünler arasında hava nemlendirici şömine 999 TL, elektrikli şömine 3.499 TL, şarj edilebilir masa lambası 549 TL, yılbaşı ağacı ise 1.199 TL olacak.

Ayrıca metinde ŞOK Market ve BİM Market'in de 28 Kasım'daki aktüel ürünlerine dair bilgiler yer almaktadır.