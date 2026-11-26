ŞOK Market'in 28 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu için hazırlıklar tamamlandı. Yeni haftanın kataloğunda evini yenilemek, elektronik ürün alışverişi yapmak veya günlük ihtiyaçlarını karşılamak isteyen tüketicilere yönelik çok sayıda ürün yer alıyor. Beyaz eşya grubunda farklı kapasitelere sahip çamaşır makineleri ve program seçeneklerine göre değişen bulaşık makineleri bulunurken, mutfak ve temizlik kategorisinde de çeşitli ev aletleri satışa sunulacak. Cam ankastre set 10.699 TL, 55 inç UHD QLED Google TV 16.999 TL, buharlı temizlik makinesi 4.499 TL, kablosuz dik süpürge 4.199 TL, buharlı kırışık giderici 1.119 TL ve cam gövde su ısıtıcı 899 TL fiyatlarıyla katalogda yerini alıyor. Mutfakta kullanılabilecek ürünler arasında Türk kahve makinesi, plastik cezve, tost makinesi, mini waffle makinesi ve stantlı blender da bulunuyor. Elektronik aksesuar arayanlar için kablosuz kulak içi kulaklık 499 TL, kablosuz Bluetooth hoparlör 549 TL ve mini dijital kamera 750 TL'den satışa çıkacak. Şarj kablosu çeşitlerinin 109 TL, USB şarj adaptörünün 219 TL ve ev şarj adaptörünün 129 TL olduğu katalogda farklı teknolojik aksesuarlar da bulunuyor. Giyim ve aksesuar bölümünde kadın pijama takımı 799 TL, kadın kol çantası 599 TL, pelüş terlik çeşitleri 250 TL, makyaj çantaları ise 199 TL ve 225 TL fiyatlarla tüketicilere sunulacak. Çocuklar için hazırlanan oyuncak grubunda uzaktan kumandalı pick-up 999 TL, pelüş tilki 599 TL, dinozor fırlatıcı 599 TL, istasyon inşaat seti 499 TL ve oyuncak çöp kamyonu 399 TL fiyatıyla öne çıkıyor. Temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin yanı sıra ampul, pil ve priz çeşitlerinin de bulunduğu 28 Kasım ŞOK aktüel kataloğunda satışa sunulacak tüm ürünler ve fiyatları alışveriş listelerini hazırlayanların gündeminde.

Özetle

HABERİN ÖZETİ ŞOK aktüel 28 Kasım broşürü ürünleri 2026! Beyaz eşya çeşitleri, kadın çantası, yün temizleme makinesi ve kablosuz dik süpürge geliyor... ŞOK Market, 28 Kasım 2026 tarihli aktüel ürünler kataloğunu ev ihtiyaçlarından elektroniğe, giyimden oyuncağa kadar geniş bir ürün yelpazesiyle tüketicilere sunuyor. Kataloğunda cam ankastre set 10.699 TL, 55 inç UHD QLED Google TV 16.999 TL, buharlı temizlik makinesi 4.499 TL, kablosuz dik süpürge 4.199 TL gibi ürünler yer alıyor. Beyaz eşya grubunda farklı kapasitelerde çamaşır ve bulaşık makineleri bulunuyor. Giyim ve aksesuar kategorisinde kadın pijama takımı 799 TL, kadın kol çantası 599 TL, pelüş terlik çeşitleri 250 TL gibi ürünler mevcut. Çocuklara yönelik oyuncak grubunda uzaktan kumandalı pick-up 999 TL, pelüş tilki 599 TL, dinozor fırlatıcı 599 TL gibi seçenekler sunuluyor. Elektronik aksesuarlar arasında kablosuz kulak içi kulaklık 499 TL, kablosuz Bluetooth hoparlör 549 TL ve mini dijital kamera 750 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

5 KG Çamaşır Makinesi 19.999 TL

10 KG Çamaşır Makinesi 25.999 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi 16.999 TL

5 Programlı Bulaşık Makinesi 18.999 TL

12 KG Çamaşır Makinesi 27.999 TL

9 KG Çamaşır Makinesi 21.999 TL

Kadın Pijama Takımı 799 TL

Kadın Pelüş Terlik 250 TL

Kadın Nakışlı Terlik 250 TL

Kurdeleli Makyaj Çantası 225 TL

Baskılı Makyaj Çantası 199 TL

Kılıflı Sıcak Su Torbası 299 TL

Külotlu Çorap 175 TL

3'lü Soket Çorap 150 TL



Kadın Kol Çantası 599 TL

Kadın Terlik Pelüş Konçlu 250 TL

Erkek Terlik 250 TL

Kadın Soket Çorap 50 TL

Kadın Pelüş Çorap 100 TL

Kadın İp Askılı Atlet 71 TL

Erkek Atlet 75 TL

Oyuncak Çöp Kamyonu 399 TL

İstasyon İnşaat Seti 499 TL



Piknik Çay Seti 199 TL

Büyük Pota 199 TL

Lisanslı Araçlar 299 TL

Hava araçları 250 TL

Ev Kumbara 250 TL

Oyun Hamuru 6'lı 250 TL

Pelüş Tilki 599 TL

Fındık Kıran Balesi Bebek 299 TL



Dinozor Fırlatıcı 599 TL

Taşıyıcı TIR 375 TL

Yarış Arabası 175 TL

1500 Parça Puzzle 199 TL

120 Parça Micro Blok Seti 399 TL

Uzaktan Kumandalı Pick-up 999 TL

Yüzey Temizleyici 169 TL

Deodorant Çeşitleri 199 TL

Tuvalet Kağıdı - Kağıt Havlu 119 TL

Toz Deterjan 165 TL



Sütlü Çikolata 119 TL

Cam Ankastre Set 10.699 TL

55 inç UHD QLED Google TV 16.999 TL

Mini Dijital Kamera 750 TL

TypeC To Lightning Şarj Kablosu 109 TL

TypeC To TypeC Data+Şarj Kablosu 109 TL



Usb - Lightning Data+Şarj Kablosu 109 TL

Usb - Type-C Data+Şarj Kablosu 109 TL

Type-C USB+SB Şarj Adaptörü 259 TL

Usb Şarj Adaptörü 219 TL

Ev Şarj Adaptörü 10.5 W 129 TL

Türk Kahve Makinesi 2.199 TL

Plastik Cezve 499 TL



Buharlı Kırışık Giderici 1.119 TL

Cam Gövde Su Isıtıcı 899 TL

Kablosuz Dik Süpürge 4.199 TL

Buharlı Temizlik Makinesi 4.499 TL

Tost Makinesi 1.499 TL

Giysi Yünü Temizleme Makinesi 299 TL



Mini Waffle Makinesi 699 TL

Stantlı Blender 1.399 TL

Buharlı Soğutmalı Usb Fan 499 TL

Döner Başlıklı Diş Fırçası 499 TL

Aynalı Fan 599 TL

Kablosuz Bluetooth Hoparlör 549 TL

Pil Çeşitleri 39-260 TL

Ampul Çeşitleri 53-73 TL

3'lü Priz 275 TL

Kablosuz Kulak İçi Kulaklık 499 TL