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İstanbul
ŞOK Market'in 28 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu için hazırlıklar tamamlandı. Yeni haftanın kataloğunda evini yenilemek, elektronik ürün alışverişi yapmak veya günlük ihtiyaçlarını karşılamak isteyen tüketicilere yönelik çok sayıda ürün yer alıyor. Beyaz eşya grubunda farklı kapasitelere sahip çamaşır makineleri ve program seçeneklerine göre değişen bulaşık makineleri bulunurken, mutfak ve temizlik kategorisinde de çeşitli ev aletleri satışa sunulacak. Cam ankastre set 10.699 TL, 55 inç UHD QLED Google TV 16.999 TL, buharlı temizlik makinesi 4.499 TL, kablosuz dik süpürge 4.199 TL, buharlı kırışık giderici 1.119 TL ve cam gövde su ısıtıcı 899 TL fiyatlarıyla katalogda yerini alıyor. Mutfakta kullanılabilecek ürünler arasında Türk kahve makinesi, plastik cezve, tost makinesi, mini waffle makinesi ve stantlı blender da bulunuyor. Elektronik aksesuar arayanlar için kablosuz kulak içi kulaklık 499 TL, kablosuz Bluetooth hoparlör 549 TL ve mini dijital kamera 750 TL'den satışa çıkacak. Şarj kablosu çeşitlerinin 109 TL, USB şarj adaptörünün 219 TL ve ev şarj adaptörünün 129 TL olduğu katalogda farklı teknolojik aksesuarlar da bulunuyor. Giyim ve aksesuar bölümünde kadın pijama takımı 799 TL, kadın kol çantası 599 TL, pelüş terlik çeşitleri 250 TL, makyaj çantaları ise 199 TL ve 225 TL fiyatlarla tüketicilere sunulacak. Çocuklar için hazırlanan oyuncak grubunda uzaktan kumandalı pick-up 999 TL, pelüş tilki 599 TL, dinozor fırlatıcı 599 TL, istasyon inşaat seti 499 TL ve oyuncak çöp kamyonu 399 TL fiyatıyla öne çıkıyor. Temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin yanı sıra ampul, pil ve priz çeşitlerinin de bulunduğu 28 Kasım ŞOK aktüel kataloğunda satışa sunulacak tüm ürünler ve fiyatları alışveriş listelerini hazırlayanların gündeminde.
5 KG Çamaşır Makinesi 19.999 TL
10 KG Çamaşır Makinesi 25.999 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi 16.999 TL
5 Programlı Bulaşık Makinesi 18.999 TL
12 KG Çamaşır Makinesi 27.999 TL
9 KG Çamaşır Makinesi 21.999 TL
Kadın Pijama Takımı 799 TL
Kadın Pelüş Terlik 250 TL
Kadın Nakışlı Terlik 250 TL
Kurdeleli Makyaj Çantası 225 TL
Baskılı Makyaj Çantası 199 TL
Kılıflı Sıcak Su Torbası 299 TL
Külotlu Çorap 175 TL
3'lü Soket Çorap 150 TL
Kadın Kol Çantası 599 TL
Kadın Terlik Pelüş Konçlu 250 TL
Erkek Terlik 250 TL
Kadın Soket Çorap 50 TL
Kadın Pelüş Çorap 100 TL
Kadın İp Askılı Atlet 71 TL
Erkek Atlet 75 TL
Oyuncak Çöp Kamyonu 399 TL
İstasyon İnşaat Seti 499 TL
Piknik Çay Seti 199 TL
Büyük Pota 199 TL
Lisanslı Araçlar 299 TL
Hava araçları 250 TL
Ev Kumbara 250 TL
Oyun Hamuru 6'lı 250 TL
Pelüş Tilki 599 TL
Fındık Kıran Balesi Bebek 299 TL
Dinozor Fırlatıcı 599 TL
Taşıyıcı TIR 375 TL
Yarış Arabası 175 TL
1500 Parça Puzzle 199 TL
120 Parça Micro Blok Seti 399 TL
Uzaktan Kumandalı Pick-up 999 TL
Yüzey Temizleyici 169 TL
Deodorant Çeşitleri 199 TL
Tuvalet Kağıdı - Kağıt Havlu 119 TL
Toz Deterjan 165 TL
Sütlü Çikolata 119 TL
Cam Ankastre Set 10.699 TL
55 inç UHD QLED Google TV 16.999 TL
Mini Dijital Kamera 750 TL
TypeC To Lightning Şarj Kablosu 109 TL
TypeC To TypeC Data+Şarj Kablosu 109 TL
Usb - Lightning Data+Şarj Kablosu 109 TL
Usb - Type-C Data+Şarj Kablosu 109 TL
Type-C USB+SB Şarj Adaptörü 259 TL
Usb Şarj Adaptörü 219 TL
Ev Şarj Adaptörü 10.5 W 129 TL
Türk Kahve Makinesi 2.199 TL
Plastik Cezve 499 TL
Buharlı Kırışık Giderici 1.119 TL
Cam Gövde Su Isıtıcı 899 TL
Kablosuz Dik Süpürge 4.199 TL
Buharlı Temizlik Makinesi 4.499 TL
Tost Makinesi 1.499 TL
Giysi Yünü Temizleme Makinesi 299 TL
Mini Waffle Makinesi 699 TL
Stantlı Blender 1.399 TL
Buharlı Soğutmalı Usb Fan 499 TL
Döner Başlıklı Diş Fırçası 499 TL
Aynalı Fan 599 TL
Kablosuz Bluetooth Hoparlör 549 TL
Pil Çeşitleri 39-260 TL
Ampul Çeşitleri 53-73 TL
3'lü Priz 275 TL
Kablosuz Kulak İçi Kulaklık 499 TL