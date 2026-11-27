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İstanbul
Altın, dolar ve faizde dengeleri değiştirecek gelişmeler kapıda! Finans Analisti İslam Memiş, 2027 yılını finansal piyasalar için “değişim yılı” olarak nitelendirerek çarpıcı tahminlerini paylaştı. Memiş'in 250 baz puanlık faiz artışı ve dolar/TL'de 63-64 lira beklentisi dikkat çekti.
Katıldığı bir yayında 2027 yılını finansal piyasalar açısından “değişim yılı” olarak nitelendiren Memiş, paranın hikâyesinin tamamen değişeceğini söyledi.
Memiş, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
“2027 yılının adını biliyorsunuz değişim yılı koymuştuk finansal piyasalarda. Artık fiyatları değil değişim yılını konuşacağız. Daha çok bununla ilgili haber akışları gelecek. Türkiye'de de yine birçok haber akışları göreceğiz. Finansal piyasalarla alakalı, şirketlerle alakalı, piyasayla alakalı... 2027 yılı dünyada paranın değişim yılı olacak. Paranın hikâyesi tamamen değişiyor.”
Altına yönelik talebin canlılığını koruduğunu belirten Memiş, internet üzerinden gerçekleştirilen altın satışlarına ilişkin rakamları da paylaştı. Ekim ayında internet üzerinden altın satışlarının cirosunun 4,6 milyar liraya ulaştığını, toplam satış adedinin ise 116 bin olduğunu aktardı.
İnternetten altın alırken sigorta, gönderim ve paketleme gibi maliyetlerin fiyatları artırabildiğine dikkat çeken Memiş, bu alışveriş yönteminin fiziki piyasaya kıyasla daha pahalı olabileceğini belirtti.
Yaklaşık bir haftadır piyasada fiziki paketli gram altın bulunamadığına dikkat çeken Memiş, yaşanan arz sıkıntısının nedenini açıkladı.
Hafta sonuna denk gelen sert fiyat düşüşünün ardından yatırımcıların yeniden altına yöneldiğini belirten Memiş, talebin kısa sürede artması nedeniyle rafinerilerin ihtiyaca yetişemediğini ifade etti.
Memiş, yaşanan gelişmenin geçici olduğunu belirterek şöyle konuştu:
“Cumartesi gününden bugüne kadar, yaklaşık bir haftadır piyasalarda fiziki paketli gram altın bulunamaması. Vatandaşlar kuyumculara giderek gram altın fiyatını soruyor ancak ürünü bulamıyor. Bunun nedeni, hafta sonuna denk gelen sert fiyat düşüşünün ardından yatırımcıların yeniden altına yönelmesi. Talebin bir anda patlaması nedeniyle rafineriler bu talebe yetişemedi. Bu durum normal. Birkaç gün içerisinde piyasanın yeniden normale dönmesini bekliyoruz. Dolayısıyla panik yapmaya gerek yok.”
Paketli gram altında yaşanan arz sıkıntısının bütün altın ürünlerini kapsamadığını vurgulayan Memiş, Darphane altınlarında herhangi bir sorun bulunmadığını söyledi. Çeyrek, yarım ve tam altın gibi ürünlerde arz sıkıntısı yaşanmadığını belirten Memiş, sorunun yalnızca paketli altınlarda görüldüğüne dikkat çekti.
Altın piyasasında işçilik maliyetlerinde yaşanan değişime de değinen Memiş, yaz aylarında eksi 1.000 dolar seviyesinde bulunan işçilik maliyetlerinin 5.000 dolara yükseldiğini belirtti.
Yılın ilk çeyreğinde 8 bin lira seviyesinden altın almak isteyen vatandaşların kuyruğa girdiğini hatırlatan Memiş, o dönemde fiyatlamaların manipülatif olduğu konusunda uyarılarda bulunduğunu söyledi.
Haziran ayında 5.950 lira seviyesindeki altın fiyatlarına karşılık işçilik maliyetlerinin eksi 1.000 dolar olduğunu belirten Memiş, o dönemde Türkiye'nin dünyanın en ucuz altın piyasası olduğunu ifade etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının altın alımlarını durdurmasına da değinen Memiş, bu gelişmenin iç piyasadaki arz ve işçilik maliyetleri üzerinde etkili olabileceğini söyledi.
Merkez Bankasının Türkiye'de üretilen altınların ilk alıcısı konumunda olduğunu hatırlatan Memiş, alımların durmasıyla birlikte işçilik maliyetlerinde normalleşme yaşanabileceğini ve iç piyasadaki altın arzının artabileceğini belirtti.
Memiş, bu kararın vatandaşların daha uygun fiyattan altın alması veya işçilik maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla alınmadığını vurgulayarak ekonomide yeni bir politika değişikliğine gidildiğini savundu.
Ekonomi politikalarına ilişkin öngörülerini de paylaşan Memiş, faiz indirim sürecinin sona ereceğini ve 2027 yılının ilk Para Politikası Kurulu toplantısında 250 baz puanlık faiz artışıyla yeni bir sürecin başlayacağını öngördüğünü söyledi.
Döviz piyasasına ilişkin beklentilerini de açıklayan Memiş, 2027 yılı için dolar/TL kurunda 63-64 seviyelerinin görülebileceğini öngördü. Seçimlerin ardından da yukarı yönlü hareketler beklediğini belirten Memiş, döviz piyasasında hareketli günlerin yaşanabileceğine dikkat çekti.
Dünya piyasalarında gündeme gelen bir başka gelişmenin de ABD'nin altın standardına geçebileceği yönündeki iddialar olduğunu belirten Memiş, bu konunun özellikle ABD basınında geniş yer bulduğunu söyledi.
ABD'nin altın standardında değişikliğe gidebileceği ve piyasalarda yaşanan hareketlerin bununla bağlantılı olabileceği yönündeki iddiaların dikkat çektiğini ifade eden Memiş, Türkiye'de ise konunun aynı ölçüde tartışılmadığını kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ve Avrupa Birliği başta olmak üzere 16 ekonomiye yeni gümrük vergileri getirmeye hazırlanmasını da değerlendiren Memiş, yeni ticaret savaşlarının başlayabileceğine işaret etti.
“Yeni ticaret savaşları ve yeni ticaret hamleleri mi geliyor? Piyasalar yeniden kızışacak mı?” sorularını gündeme getiren Memiş, bu soruya yanıtının “Evet” olduğunu belirtti.
ABD'de yatırımcıların, Trump'ın piyasalarda ciddi manipülasyonlar yaparak kendisini ve çevresini zengin ettiği yönündeki iddiaları daha yüksek sesle dile getirmeye başladığını da aktaran Memiş, dünyada bu konuda ciddi tartışmalar yaşandığını ifade etti.
2027 yılına girilirken finansal piyasalarda önemli değişimlerin yaşanacağını belirten Memiş, değerlendirmelerini şu sözlerle tamamladı:
“Özetle, oldukça ilginç gelişmelerin yaşandığı ve paranın hikâyesinin tamamen değişeceği 2027 yılına giriyoruz. Üstelik bu geçişin çok hızlı gerçekleşeceği anlaşılıyor. Hayırlısı olsun diyelim.”