FİZİKİ PAKETLİ GRAM ALTIN

Memiş, yaşanan gelişmenin geçici olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Cumartesi gününden bugüne kadar, yaklaşık bir haftadır piyasalarda fiziki paketli gram altın bulunamaması. Vatandaşlar kuyumculara giderek gram altın fiyatını soruyor ancak ürünü bulamıyor. Bunun nedeni, hafta sonuna denk gelen sert fiyat düşüşünün ardından yatırımcıların yeniden altına yönelmesi. Talebin bir anda patlaması nedeniyle rafineriler bu talebe yetişemedi. Bu durum normal. Birkaç gün içerisinde piyasanın yeniden normale dönmesini bekliyoruz. Dolayısıyla panik yapmaya gerek yok.”

