Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, bir faili meçhul dosyanın daha üzerindeki sır perdesinin kaldırıldığını duyurdu. Gürlek yaptığı açıklamada aynı apartmanda hayatını kaybeden 3 çocuğun ölümlerinin bağlantılı olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Bu kapsamda 7 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

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HABERİN ÖZETİ Aynı apartmanda 3 çocuk ölmüştü! Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu: 22 yıllık sır perdesi aralandı Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2004 ve 2005 yıllarında İstanbul'un Kağıthane ilçesinde aynı apartmanda meydana gelen ve henüz 1, 1.5 ve 3.5 yaşlarındaki üç çocuğun hayatını kaybettiği şüpheli ölümlerin aydınlatılması kapsamında 7 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 2004 ve 2005 yıllarında 1, 1.5 ve 3.5 yaşlarındaki üç çocuğun şüpheli ölümleri yeniden ele alındı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın çalışmalarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaları tekrar inceledi. Yeniden yürütülen soruşturmada yeni tanık beyanları, olay yeri bulguları, itfaiye ve adli tıp raporları ile iletişim kayıtları değerlendirildi. Elde edilen deliller, üç ölüm olayının tesadüfi olmadığını ve aralarında maddi ve fiilî bağlantı bulunduğunu gösterdi. Üç ayrı tasarlayarak kasten öldürme suçundan 1, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 6 olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

"ÜÇ ÖLÜM OLAYI TESADÜFİ DEĞİL, ARALARINDA BAĞLANTI VAR"

Çocukların ölüm nedenlerine ilişkin önceki değerlendirmelerle örtüşmeyen bulguların yanı sıra şüpheliler arasındaki görüşme kayıtları da ayrıntılı şekilde incelendi.

Elde edilen deliller doğrultusunda üç ölümün tesadüfi olmadığına, olaylar arasında maddi ve fiili bağlantı bulunduğuna işaret eden önemli bulgulara ulaşıldı.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in açıklaması şu şekilde:

HİÇBİR ŞÜPHELİ ÖLÜMÜN AYDINLATILMASINDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ!

Aradan yıllar geçse de şüpheli ölümlerin aydınlatılması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde, 2004 ve 2005 yıllarında aynı apartmanda meydana gelen olaylarda, henüz 1 yaşındaki Özcan Akyol, 1,5 yaşındaki Ferhat Akyol ve 3,5 yaşındaki Yusuf Akyol hayatını kaybetmişti.

Üç çocuğumuzun şüpheli ölümüne ilişkin dosyalar, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın çalışmaları kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yeniden ele alındı.

Yürütülen kapsamlı soruşturmada yeni tanık beyanları, olay yeri bulguları, itfaiye ve adli tıp raporları ile iletişim kayıtları birlikte değerlendirildi. Özellikle çocuklarımızın ölüm nedenlerine ilişkin önceki değerlendirmelerle örtüşmeyen bulgular ve şüpheliler arasındaki görüşme kayıtları ayrıntılı şekilde incelendi.

Elde edilen deliller doğrultusunda, üç ölüm olayının tesadüfi olmadığına ve aralarında maddi ve fiilî bağlantı bulunduğuna işaret eden önemli bulgulara ulaşıldı.

Bu kapsamda, üç ayrı tasarlayarak kasten öldürme suçundan 1, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 6 olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Zamanın geçmesi, suçların cezasız kalmasına gerekçe olamaz. Geçmişte yaşanan ve henüz aydınlatılamayan olayların üzerine kararlılıkla gitmeye, adaletin tecellisi için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.