Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sinop'ta hizmete açılacak Boyabat Çevre Yolu ve Türkeli Şehir Geçişi'ne ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Boyabat'ın Sinop, Samsun, Kastamonu ve Çorum'u birbirine bağlayan ulaşım koridorunda önemli bir kavşak noktası olduğunu belirten Uraloğlu, tamamlanan çevre yoluyla şehirlerarası transit trafiği ilçe merkezinin dışına taşıyacaklarını bildirdi.

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HABERİN ÖZETİ Uraloğlu müjdeyi verdi! Sinop Boyabat'ta 20 dakikalık yol 5 dakikaya inecek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sinop'ta hizmete açılacak Boyabat Çevre Yolu ve Türkeli Şehir Geçişi'nin tamamlandığını duyurdu. Boyabat Çevre Yolu 8,7 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamlandı. Yeni güzergâh ile Boyabat'ın şehir içi trafiğini rahatlatıp Karadeniz ile İç Anadolu arasındaki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirecek. Boyabat'ta ulaşım süresi 20 dakikadan 5 dakikaya inecek ve yıllık 434 milyon lira tasarruf sağlanacak. Türkeli Şehir Geçişi 2,1 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş olmak üzere toplam 4 şeritli bölünmüş yol standardında tamamlandı. Türkeli Şehir Geçişi ile 10 dakikalık ulaşım süresi 1,5 dakikaya düşecek.

Bakan Uraloğlu, "Boyabat Çevre Yolu'nu 8,7 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamladık. Projemiz kapsamında toplam 4,2 kilometre bağlantı koluna sahip, 67 metre uzunluğunda iki farklı seviyeli kavşak da inşa ettik. Yeni güzergâhımızla Boyabat'ın şehir içi trafiğini rahatlatırken Karadeniz ile İç Anadolu arasındaki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

BOYABAT'TA ULAŞIM SÜRESİ 20 DAKİKADAN 5 DAKİKAYA İNECEK

Boyabat'ta şehir içi trafik ile şehirlerarası taşımacılığın aynı güzergâhta yoğunlaştığını belirten Uraloğlu, çevre yolunun bu yoğunluğa önemli ölçüde çözüm sağlayacağını ifade etti.

Uraloğlu, "Boyabat Çevre Yolu ile 20 dakikalık ulaşım süresini 5 dakikaya indireceğiz. Böylece özellikle yoğun saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığını azaltacak, şehir merkezindeki ulaşımı rahatlatacağız. Sinop, Samsun, Kastamonu ve Çorum arasındaki ulaşımın daha akıcı hale gelmesini sağlayacağız" dedi.

BOYABAT ÇEVRE YOLU İLE YILLIK 434 MİLYON LİRA TASARRUF

Çevre Yolu'nun ekonomik ve çevresel kazanımlarına da dikkati çeken Uraloğlu, proje sayesinde zamandan yıllık 381 milyon lira, akaryakıttan ise 53 milyon lira tasarruf sağlanacağını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, "8,7 kilometrelik Boyabat Çevre Yolumuzla yıllık 434 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da 2 bin 650 ton azaltacağız. Şehir merkezindeki trafik yükünü hafifletirken bölgenin ticaret ve lojistik faaliyetlerine de katkıda bulunacağız" açıklamasında bulundu.

TÜRKELİ'NDE ŞEHİR GEÇİŞİ 1 BUÇUK DAKİKAYA DÜŞECEK

Sinop'ta hizmete alınacak bir diğer yatırımın ise Türkeli Şehir Geçişi olduğunu belirten Uraloğlu, Kastamonu ile Sinop arasındaki kıyı ulaşımında yer alan ilçede özellikle yaz aylarında artan trafik yoğunluğuna çözüm sağlayacaklarını kaydetti. Bakan Uraloğlu, "Türkeli Şehir Geçişi'ni 2,1 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş olmak üzere toplam 4 şeritli bölünmüş yol standardında tamamladık. Türkeli Şehir Geçişi ile 10 dakikalık ulaşım süresini 1,5 dakikaya düşüreceğiz" dedi.