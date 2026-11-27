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İstanbul
Tarım ve Orman Bakanlığı, Soğuksu Milli Parkı'nda iki bozayının vurulmasına ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamada Milli Park Müdürü’nün görevden alındığı duyuruldu. Bakanlık, Teftiş Kurulu tarafından yürütülen soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini bildirdi.
Yavru ayıların takibi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 25 kişilik uzman teknik ekibin görevlendirildiği belirtilen açıklamada, "Ayıların yaşam sahasının farklı noktalarına 23’ü anlık görüntü aktarabilen 45 fotokapan kurulmuş; termal özellikli 3 dron ve gece görüş dürbünleriyle yapılan tarama çalışmaları neticesinde, yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu gözlenmiştir. Şu an itibarıyla yavruların hareketleri ve konumları düzenli bir şekilde izlenmektedir" denildi.
Açıklamada, yavru ayıların kış uykusuna yatmadan önce yeterli beslenme düzeyine ulaşıp ulaşmadıkları, destek yemlemesine ihtiyaç duyup duymadıkları ve kış uykusunu kendi başlarına geçirip geçiremeyeceklerinin değerlendirileceği bildirildi. Yavruların barınakta koruma altına alınmalarına ihtiyaç olup olmadığının da değerlendirileceği ve alınacak karar doğrultusunda hareket edileceği kaydedildi.