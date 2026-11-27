Tarım ve Orman Bakanlığı, Soğuksu Milli Parkı'nda iki bozayının vurulmasına ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamada Milli Park Müdürü’nün görevden alındığı duyuruldu. Bakanlık, Teftiş Kurulu tarafından yürütülen soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini bildirdi.

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HABERİN ÖZETİ Anne ayı ve yavrusu öldürülmüştü: Milli Park Müdürü görevden alındı Tarım ve Orman Bakanlığı, Soğuksu Milli Parkı'nda iki bozayının vurulmasıyla ilgili soruşturma başlattı ve Milli Park Müdürü'nü görevden aldı. Soruşturma Teftiş Kurulu tarafından yürütülüyor ve tüm yönleriyle devam ediyor. Yavru ayıların takibi ve güvenliği için 25 kişilik uzman teknik ekip görevlendirildi. Ayıların yaşam sahasına 45 fotokapan ve 3 termal dron yerleştirildi. Yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hareketlerinin izlendiği belirtildi. Yavruların kış uykusu öncesi beslenme durumları ve barınakta koruma altına alınma ihtiyaçları değerlendirilecek.

YAVRULAR GECE GÜNDÜZ İZLENİYOR

Yavru ayıların takibi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 25 kişilik uzman teknik ekibin görevlendirildiği belirtilen açıklamada, "Ayıların yaşam sahasının farklı noktalarına 23’ü anlık görüntü aktarabilen 45 fotokapan kurulmuş; termal özellikli 3 dron ve gece görüş dürbünleriyle yapılan tarama çalışmaları neticesinde, yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu gözlenmiştir. Şu an itibarıyla yavruların hareketleri ve konumları düzenli bir şekilde izlenmektedir" denildi.

YAVRULAR KORUMA ALTINA ALINACAK MI?

Açıklamada, yavru ayıların kış uykusuna yatmadan önce yeterli beslenme düzeyine ulaşıp ulaşmadıkları, destek yemlemesine ihtiyaç duyup duymadıkları ve kış uykusunu kendi başlarına geçirip geçiremeyeceklerinin değerlendirileceği bildirildi. Yavruların barınakta koruma altına alınmalarına ihtiyaç olup olmadığının da değerlendirileceği ve alınacak karar doğrultusunda hareket edileceği kaydedildi.