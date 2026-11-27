Televizyon dünyasında rol aldığı projelerle dikkat çeken Kimya Gökçe Aytaç, son dönemde hem kariyeri hem de özel hayatına ilişkin merak edilenlerle gündeme geliyor. Özellikle Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna katılmasıyla yeniden araştırılmaya başlanan oyuncunun hayat hikâyesi, yaşı ve memleketi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Kimya Gökçe Aytaç kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Hangi dizilerde ve filmlerde rol aldı? İşte başarılı oyuncunun hayatı, eğitimi ve kariyer yolculuğuna dair merak edilen tüm ayrıntılar.

KİMYA GÖKÇE AYTAÇ KİMDİR?

Kimya Gökçe Aytaç, televizyon dizileri, sinema filmleri ve tiyatro sahnesindeki çalışmalarıyla tanınan Türk oyuncudur. Oyunculuk kariyerine genç yaşlarda adım atan Aytaç, farklı türlerdeki projelerde görev alarak ekranların tanınan isimleri arasında yerini aldı.

Oyunculuk eğitimine önem veren Aytaç, Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Programlama bölümünde eğitim gördüğü dönemde oyunculuk alanına yöneldi. Craft Atölye'de temel oyunculuk eğitimi alan sanatçı, ardından Dialog Anlatım ve İletişim bünyesinde profesyonel oyunculuk eğitimi aldı. Televizyon kariyerindeki ilk deneyimini 2005 yılında yayınlanan Misi dizisiyle yaşayan Aytaç, ilerleyen yıllarda farklı televizyon projelerinde rol üstlendi. Zaman içerisinde televizyonun yanı sıra sinema ve tiyatro çalışmalarına da ağırlık veren oyuncu, kariyerini farklı alanlarda sürdürdü.

KİMYA GÖKÇE AYTAÇ KAÇ YAŞINDA?

Kimya Gökçe Aytaç'ın doğum tarihi hakkında merak edilen bilgiler arasında farklı kaynaklarda küçük farklılıklar bulunuyor. NOW televizyonunun oyuncu biyografisinde Aytaç'ın 25 Ocak 1990 tarihinde doğduğu belirtiliyor. Bu bilgi esas alındığında oyuncu, 27 Kasım 2026 itibarıyla 36 yaşındadır.

Bazı internet kaynaklarında ise doğum yılı 1989 olarak geçiyor. Bu nedenle oyuncunun yaşı hakkında araştırma yapanların kaynaklar arasındaki tarih farklılığını göz önünde bulundurması gerekiyor. Bununla birlikte televizyon kanalının yayımladığı biyografide 25 Ocak 1990 tarihi yer alıyor.

KİMYA GÖKÇE AYTAÇ ASLEN NERELİ?

Kimya Gökçe Aytaç'ın doğum yeri İstanbul olarak belirtiliyor. Oyuncunun İstanbul'da dünyaya geldiği bilgisi, biyografi ve sinema veri tabanlarında da yer alıyor.

Dolayısıyla Aytaç'ın memleketine ilişkin merak edilen soruların yanıtı İstanbul'dur. Oyuncunun ailesinin kökenine, anne ve babasının memleketine ilişkin ise kamuya açık, doğrulanmış ayrıntılı bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle aslen nereli olduğu sorusuna ilişkin değerlendirmelerde doğum yeri ile aile kökenini birbirinden ayırmak gerekiyor.

HANGİ DİZİLERDE VE FİLMLERDE ROL ALDI?

Kimya Gökçe Aytaç, kariyeri boyunca birçok televizyon yapımında görev aldı. İlk televizyon deneyimini 2005 yılında Misi dizisiyle yaşayan oyuncu, sonraki yıllarda farklı projelerle izleyici karşısına çıktı. Aytaç'ın rol aldığı yapımlar arasında Arka Sokaklar, Yahşi Cazibe, Böyle Bitmesin, 20 Dakika, Medcezir ve Kertenkele bulunuyor. Oyuncu, 2016 yılında Rüzgarın Kalbi ve Gecenin Kraliçesi dizilerinde de yer aldı. 2017 yılı ve sonrasında ise İki Yalancı, Ufak Tefek Cinayetler, Servet ve Diriliş Ertuğrul gibi yapımlarda görev üstlendi. Özellikle 2018 yılında ekrana gelen Erkenci Kuş dizisindeki Polen karakteri, oyuncunun daha geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmasına katkı sağladı. Sinema alanında da çalışmalar yapan Aytaç, 2017 yılında Vezir Parmağı, 2018 yılında İçimdeki Hazine filmlerinde rol aldı. Ayrıca Koca Bulma Sanatı adlı televizyon filminde de görev yaptı.

TİYATRO SAHNESİNDE DE YER ALDI

Kimya Gökçe Aytaç'ın kariyeri yalnızca televizyon ve sinema projeleriyle sınırlı değil. Oyuncu, tiyatro sahnesinde de çeşitli çalışmalarda bulundu. 2015 yılında İstanbul Komedi Tiyatrosu bünyesine katılan Aytaç, farklı tiyatro oyunlarında görev aldı. Etekler ve Pantolonlar, İdeal Koca ve Sevgili Karım, oyuncunun tiyatro çalışmaları arasında gösterilen oyunlar arasında yer alıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KADROSUNA KATILDI

Kimya Gökçe Aytaç, 27 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan haberlerle yeniden gündeme geldi. Oyuncunun, Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil olduğu duyuruldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aytaç, dizide İdil karakterini üstlenecek. Ömer'in şirketinde halkla ilişkiler müdürü olarak görev yapan İdil karakterinin hikâyeye dahil olmasıyla dizide yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.

KİMYA GÖKÇE AYTAÇ'IN ÖZEL HAYATI

Kimya Gökçe Aytaç'ın özel hayatı da zaman zaman merak edilen konular arasında bulunuyor. Oyuncunun geçmişte kendisi gibi oyuncu olan Gökçe Özyol ile evlilik yaptığı ve bu evliliğin daha sonra sona erdiği çeşitli biyografi haberlerinde aktarılıyor.

