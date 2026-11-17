Hakkındaki iddiaların yeniden dolaşıma girmesine tepki gösteren Feyza Civelek, kendisine yönelik bir karalama kampanyası yürütüldüğünü öne sürdü. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan oyuncu, kişilik haklarının ve mesleki itibarının hedef alındığını belirterek iddiaları kesin bir dille reddetti. Civelek, konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını da duyurdu.

KIZILCIK ŞERBETİ’NDE ORTALIĞI KARIŞTIRAN İDDİA

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun vedasının ardından ortaya çıkan karavan iddiası, uzun süre sosyal medyanın konuştuğu konular arasında yer almıştı. Karavana dışkı bırakıldığı ve bu olayın sorumlusunun Feyza Civelek olduğu ileri sürülmüştü.

Aradan zaman geçmesine rağmen söz konusu iddiaların yeniden gündeme taşınması, tartışmaları alevlendirdi. İddiaların X platformunda yayılması üzerine Sibel Taşçıoğlu da sessizliğini bozarak açıklama yaptı.

FEYZA CİVELEK'TEN SERT AÇIKLAMA

Sibel Taşçıoğlu'nun ardından Feyza Civelek de hakkında ortaya atılan iddialara karşı sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından kamuoyuna seslenen oyuncu, kendisine yönelik paylaşımların sistematik bir karalama kampanyasına dönüştüğünü ifade etti.

Civelek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunun bilgisine… Hakkımda son günlerde çeşitli sosyal medya hesaplarında, sistematik bir şekilde yürütülen karalama kampanyasının artarak sürdürüldüğüne tanık oluyorum"

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILIYOR

Hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan Feyza Civelek, mesleki itibarını zedelemeye yönelik paylaşımlara karşı yasal yollara başvuracağını açıkladı. Oyuncu, avukatı Ümit Abanoz aracılığıyla suç duyurusunda bulunulacağını ve manevi tazminat davası açılacağını bildirdi.

Civelek'in açıklamasının devamı ise şöyle:

"Kişilik haklarımı, profesyonel meslek hayatımı hedef alan bu çirkin iddialar bütünüyle gerçek dışıdır. Onur kırıcı ve mesleki itibarımı zedelemeye yönelik bu asılsız hakaret içeren iddiaları üretenler, yayanlar hakkında; Avukatım Ümit Abanoz tarafından yasal işlemlere başlanılmış olup, suç duyurusunda bulunulacağını, manevi tazminat davası açılacağını ve her türlü yasal haklarımın kullanılacağını bildiririm…”

Kızılcık Şerbeti çevresinde yeniden gündem olan bu tartışmanın ardından gözler taraflardan gelecek yeni açıklamalara çevrildi.