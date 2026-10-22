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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 10:43

Feyza Civelek'in 9 milyonluk aracı! Kızılcık Şerbeti dizisinden sonraki sessizliği dikkat çekti

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle tanınan Feyza Civelek, Nişantaşı'nda yaklaşık 9 milyon lira değerindeki kırmızı otomobiliyle görüntülendi. Lüks aracı hakkında konuşan oyuncunun “Nazara gelmesin diye çok konuşmak istemiyorum” sözleri dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Feyza Civelek'in 9 milyonluk aracı! Kızılcık Şerbeti dizisinden sonraki sessizliği dikkat çekti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 10:43

dizisinin yeni sezonunda yer almayan , bu kez lüks otomobiliyle gündeme geldi. 'nda objektiflere yansıyan oyuncu, yaklaşık 9 milyon lira değerindeki kırmızı aracıyla dikkat çekti. Otomobili hakkında konuşan Civelek, aracına nazar değmesinden çekindiğini belirterek hız yapmadığını ve dikkatli araç kullandığını söyledi.

HABERİN ÖZETİ

Feyza Civelek'in 9 milyonluk aracı! Kızılcık Şerbeti dizisinden sonraki sessizliği dikkat çekti

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon kadrosunda yer almayan oyuncu Feyza Civelek, Nişantaşı'nda görüntülendiği yaklaşık 9 milyon lira değerindeki lüks otomobiliyle gündeme geldi.
Feyza Civelek, yaklaşık 9 milyon lira değerindeki kırmızı renkli otomobilini kendisine doğum günü hediyesi olarak aldı.
Aracına nazar değmesinden çekindiğini söyleyen Civelek, hız yapmadığını, dikkatli kullandığını ve trafik canavarlarından olmadığını belirtti.
Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandırmış olan oyuncu, yeni sezonda kadroda yer almadı ve henüz yeni bir projeyle anlaşmadı.
Lüks aracı sonrası aylık kazancı merak konusu olan oyuncunun gelirine ilişkin kamuoyuna açıklanmış ve doğrulanmış bir rakam bulunmuyor.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

FEYZA CİVELEK'TEN 9 MİLYONLUK ARACI HAKKINDA AÇIKLAMA

Nişantaşı'nda görüntülenen Feyza Civelek, lüks otomobiliyle ilgili soruları yanıtladı. Bu tarz araçları sevdiğini belirten oyuncu, otomobili hakkında fazla konuşmak istemediğini dile getirdi.

Feyza Civelek'in 9 milyonluk aracı! Kızılcık Şerbeti dizisinden sonraki sessizliği dikkat çekti

Civelek, “Aracı nazara gelmesin diye çok konuşmak istemiyorum. Bu tarz arabayı seviyordum. Hız yapmıyorum, dikkatli şekilde kullanıyorum. Trafik canavarlarından değilim” ifadelerini kullandı.

Feyza Civelek'in 9 milyonluk aracı! Kızılcık Şerbeti dizisinden sonraki sessizliği dikkat çekti

LÜKS OTOMOBİLİNİ KENDİSİNE DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ OLARAK ALDI

Feyza Civelek'in kırmızı renkli otomobilini kendisine doğum günü hediyesi olarak aldığı belirtildi. Yaklaşık 9 milyon lira değerindeki araç, oyuncunun Nişantaşı'ndaki görüntülerinin ardından magazin gündeminde öne çıktı.

Feyza Civelek'in 9 milyonluk aracı! Kızılcık Şerbeti dizisinden sonraki sessizliği dikkat çekti

FEYZA CİVELEK'İN AYLIK KAZANCI MERAK EDİLDİ

Yaklaşık 9 milyon lira değerindeki otomobiliyle gündeme gelen Feyza Civelek'in aylık kazancı da merak konusu oldu. Kızılcık Şerbeti dizisinde karakteriyle tanınan oyuncunun gelirine ilişkin kamuoyuna açıklanmış, doğrulanmış bir rakam bulunmuyor. Yeni sezonda dizinin kadrosunda yer almayan ve henüz yeni bir projeyle anlaşmayan Civelek'in oyunculuktan ne kadar kazandığı ise bilinmiyor.

Feyza Civelek'in 9 milyonluk aracı! Kızılcık Şerbeti dizisinden sonraki sessizliği dikkat çekti

HENÜZ YENİ BİR PROJEYLE ANLAŞMADI

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, dizinin yeni sezonunda kadroda yer almadı. Henüz yeni bir projeyle anlaşmayan oyuncu, bu süreçte özel hayatı ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Uzun süredir Nilay karakteriyle izleyici karşısına çıkan Civelek'in kariyerine hangi projeyle devam edeceği ise merak konusu oldu.

Feyza Civelek'in 9 milyonluk aracı! Kızılcık Şerbeti dizisinden sonraki sessizliği dikkat çekti

Nişantaşı'nda yaklaşık 9 milyon lira değerindeki lüks aracıyla görüntülenen Feyza Civelek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Otomobilini çok sevdiğini dile getiren oyuncu, aracına nazar değmesinden çekindiği için hakkında fazla konuşmak istemediğini söyledi. Hız yapmadığını ve trafikte dikkatli davrandığını belirten Civelek, “Trafik canavarlarından değilim” sözleriyle de dikkat çekti. Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda yer almayan ve henüz yeni bir projeyle anlaşmayan oyuncu, bu kez kariyerinden çok lüks otomobiliyle gündeme geldi.

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ETİKETLER
#kızılcık şerbeti
#feyza civelek
#nilay
#Nişantaşı
#Magazin
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