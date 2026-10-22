Feyza Civelek'in 9 milyonluk aracı! Kızılcık Şerbeti dizisinden sonraki sessizliği dikkat çekti

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İstanbul
Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonunda yer almayan Feyza Civelek, bu kez lüks otomobiliyle gündeme geldi. Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan oyuncu, yaklaşık 9 milyon lira değerindeki kırmızı aracıyla dikkat çekti. Otomobili hakkında konuşan Civelek, aracına nazar değmesinden çekindiğini belirterek hız yapmadığını ve dikkatli araç kullandığını söyledi.
Nişantaşı'nda görüntülenen Feyza Civelek, lüks otomobiliyle ilgili soruları yanıtladı. Bu tarz araçları sevdiğini belirten oyuncu, otomobili hakkında fazla konuşmak istemediğini dile getirdi.
Civelek, “Aracı nazara gelmesin diye çok konuşmak istemiyorum. Bu tarz arabayı seviyordum. Hız yapmıyorum, dikkatli şekilde kullanıyorum. Trafik canavarlarından değilim” ifadelerini kullandı.
Feyza Civelek'in kırmızı renkli otomobilini kendisine doğum günü hediyesi olarak aldığı belirtildi. Yaklaşık 9 milyon lira değerindeki araç, oyuncunun Nişantaşı'ndaki görüntülerinin ardından magazin gündeminde öne çıktı.
Yaklaşık 9 milyon lira değerindeki otomobiliyle gündeme gelen Feyza Civelek'in aylık kazancı da merak konusu oldu. Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle tanınan oyuncunun gelirine ilişkin kamuoyuna açıklanmış, doğrulanmış bir rakam bulunmuyor. Yeni sezonda dizinin kadrosunda yer almayan ve henüz yeni bir projeyle anlaşmayan Civelek'in oyunculuktan ne kadar kazandığı ise bilinmiyor.
Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, dizinin yeni sezonunda kadroda yer almadı. Henüz yeni bir projeyle anlaşmayan oyuncu, bu süreçte özel hayatı ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Uzun süredir Nilay karakteriyle izleyici karşısına çıkan Civelek'in kariyerine hangi projeyle devam edeceği ise merak konusu oldu.
Nişantaşı'nda yaklaşık 9 milyon lira değerindeki lüks aracıyla görüntülenen Feyza Civelek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Otomobilini çok sevdiğini dile getiren oyuncu, aracına nazar değmesinden çekindiği için hakkında fazla konuşmak istemediğini söyledi. Hız yapmadığını ve trafikte dikkatli davrandığını belirten Civelek, “Trafik canavarlarından değilim” sözleriyle de dikkat çekti. Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda yer almayan ve henüz yeni bir projeyle anlaşmayan oyuncu, bu kez kariyerinden çok lüks otomobiliyle gündeme geldi.