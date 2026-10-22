Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonunda yer almayan Feyza Civelek, bu kez lüks otomobiliyle gündeme geldi. Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan oyuncu, yaklaşık 9 milyon lira değerindeki kırmızı aracıyla dikkat çekti. Otomobili hakkında konuşan Civelek, aracına nazar değmesinden çekindiğini belirterek hız yapmadığını ve dikkatli araç kullandığını söyledi.

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HABERİN ÖZETİ Feyza Civelek'in 9 milyonluk aracı! Kızılcık Şerbeti dizisinden sonraki sessizliği dikkat çekti Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon kadrosunda yer almayan oyuncu Feyza Civelek, Nişantaşı'nda görüntülendiği yaklaşık 9 milyon lira değerindeki lüks otomobiliyle gündeme geldi. Feyza Civelek, yaklaşık 9 milyon lira değerindeki kırmızı renkli otomobilini kendisine doğum günü hediyesi olarak aldı. Aracına nazar değmesinden çekindiğini söyleyen Civelek, hız yapmadığını, dikkatli kullandığını ve trafik canavarlarından olmadığını belirtti. Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandırmış olan oyuncu, yeni sezonda kadroda yer almadı ve henüz yeni bir projeyle anlaşmadı. Lüks aracı sonrası aylık kazancı merak konusu olan oyuncunun gelirine ilişkin kamuoyuna açıklanmış ve doğrulanmış bir rakam bulunmuyor.

FEYZA CİVELEK'TEN 9 MİLYONLUK ARACI HAKKINDA AÇIKLAMA

Nişantaşı'nda görüntülenen Feyza Civelek, lüks otomobiliyle ilgili soruları yanıtladı. Bu tarz araçları sevdiğini belirten oyuncu, otomobili hakkında fazla konuşmak istemediğini dile getirdi.

Civelek, “Aracı nazara gelmesin diye çok konuşmak istemiyorum. Bu tarz arabayı seviyordum. Hız yapmıyorum, dikkatli şekilde kullanıyorum. Trafik canavarlarından değilim” ifadelerini kullandı.

LÜKS OTOMOBİLİNİ KENDİSİNE DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ OLARAK ALDI

Feyza Civelek'in kırmızı renkli otomobilini kendisine doğum günü hediyesi olarak aldığı belirtildi. Yaklaşık 9 milyon lira değerindeki araç, oyuncunun Nişantaşı'ndaki görüntülerinin ardından magazin gündeminde öne çıktı.

FEYZA CİVELEK'İN AYLIK KAZANCI MERAK EDİLDİ

Yaklaşık 9 milyon lira değerindeki otomobiliyle gündeme gelen Feyza Civelek'in aylık kazancı da merak konusu oldu. Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle tanınan oyuncunun gelirine ilişkin kamuoyuna açıklanmış, doğrulanmış bir rakam bulunmuyor. Yeni sezonda dizinin kadrosunda yer almayan ve henüz yeni bir projeyle anlaşmayan Civelek'in oyunculuktan ne kadar kazandığı ise bilinmiyor.

HENÜZ YENİ BİR PROJEYLE ANLAŞMADI

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, dizinin yeni sezonunda kadroda yer almadı. Henüz yeni bir projeyle anlaşmayan oyuncu, bu süreçte özel hayatı ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Uzun süredir Nilay karakteriyle izleyici karşısına çıkan Civelek'in kariyerine hangi projeyle devam edeceği ise merak konusu oldu.

Nişantaşı'nda yaklaşık 9 milyon lira değerindeki lüks aracıyla görüntülenen Feyza Civelek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Otomobilini çok sevdiğini dile getiren oyuncu, aracına nazar değmesinden çekindiği için hakkında fazla konuşmak istemediğini söyledi. Hız yapmadığını ve trafikte dikkatli davrandığını belirten Civelek, “Trafik canavarlarından değilim” sözleriyle de dikkat çekti. Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda yer almayan ve henüz yeni bir projeyle anlaşmayan oyuncu, bu kez kariyerinden çok lüks otomobiliyle gündeme geldi.