Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 15:56

Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu’ndan "Karavana tuvaletini yapmış" iddialarına cevap "Bana ait değil"

Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan Sibel Taşçıoğlu hakkında gündeme gelen karavan iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ünlü oyuncunun bir dönem karavanla ilgili yaşanan olayın sorumluluğunu üstlenmek zorunda kaldığı öne sürülmüş, iddiaların ardından Taşçıoğlu sessizliğini bozmuştu.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu’ndan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 15:56

Sibel Taşçıoğlu, hesabından yaptığı açıklamayla hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını kesin bir dille ifade etti. Mesleki duruşu gereği diziden ayrılma süreci hakkında konuşmayacağını belirten oyuncu, olayıyla ilgili kendisine atfedilen sözlerin de doğru olmadığını vurguladı.

SİBEL TAŞÇIOĞLU'NUN KIZILCIK ŞERBETİ MACERASI YENİDEN GÜNDEMDE  

'nden ayrılığının ardından hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı. Oyuncunun, sette kullanılan karavanda yaşandığı öne sürülen olay nedeniyle haksız yere suçlandığı ve sektörde mobbinge maruz kalmamak için sessiz kalmayı tercih ettiği ileri sürülmüştü.
İddialarda şu sözlere yer verilmişti:

Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu’ndan "Karavana tuvaletini yapmış" iddialarına cevap "Bana ait değil"

"Bir gün karavana girdim. Biri karavanın içine, affedersiniz ama tuvaletini yapmıştı. O kişiden sonra karavana girdiğim için suç üzerime atıldı. Fakat herkes o karavana kimin tuvaletini yaptığını biliyordu. Sektörde mobbinge uğramamak adına suçu üstlenerek susmak zorunda kaldım.”

Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu’ndan "Karavana tuvaletini yapmış" iddialarına cevap "Bana ait değil"

SİBEL TAŞÇIOĞLU'NDAN İDDİALARA AÇIKLAMA

Hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Sibel Taşçıoğlu, söz konusu ifadelerin kendisine ait olmadığını belirtti. İddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını dile getiren oyuncu, kamuoyunda dolaşan açıklamalarla arasında herhangi bir bağ bulunmadığını ifade etti.

Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu’ndan "Karavana tuvaletini yapmış" iddialarına cevap "Bana ait değil"

AYRILIK NEDENİ HAKKINDA KONUŞMAYACAK

Taşçıoğlu, diziden ayrılma süreciyle ilgili de mesleki duruşu nedeniyle açıklama yapmayacağını belirtti. Böylece hem karavan iddialarına açıklık getiren hem de ayrılık süreci hakkındaki tartışmalara mesafeli yaklaşan oyuncu, konuyla ilgili merak edilen sorulara şimdilik nokta koydu.

Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu’ndan "Karavana tuvaletini yapmış" iddialarına cevap "Bana ait değil"

SİBEL TAŞÇIOĞLU DİZİDEN NASIL AYRILDI?

Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisine 11 Nisan 2025 tarihinde yayınlanan 96. bölümle veda etti. Üç sezon boyunca Pembe karakterine hayat veren oyuncunun ayrılığı senaryo gereği gerçekleşti. 

Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu’ndan "Karavana tuvaletini yapmış" iddialarına cevap "Bana ait değil"

Hikâyede Pembe karakteri zehirlenerek hayatını kaybetti ve böylece Taşçıoğlu'nun dizideki serüveni sona erdi. Oyuncu, ayrılık kararını senaryoyu okuduğu sırada, çekimlerden yaklaşık bir hafta önce öğrendiğini açıklamıştı. Pembe'nin hikâyesinin sona ermesi nedeniyle alınan kararın ardından sette Taşçıoğlu için veda pastası kesilmişti. 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sibel Taşçıoğlu ve Muharrem Türkseven’in anne-oğlu oynayacağı duyurulmuştu! Aralarındaki yaş farkı gündem oldu
Sibel Taşçıoğlu, yeni dizisiyle el sıkıştı! Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, bomba bir karakterle ekranlara dönüyor!
ETİKETLER
#kızılcık şerbeti
#sibel taşçıoğlu
#sosyal medya
#Pembe karakteri
#karavan
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.