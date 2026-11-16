Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu’ndan "Karavana tuvaletini yapmış" iddialarına cevap "Bana ait değil"

Sibel Taşçıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını kesin bir dille ifade etti. Mesleki duruşu gereği diziden ayrılma süreci hakkında konuşmayacağını belirten oyuncu, karavan olayıyla ilgili kendisine atfedilen sözlerin de doğru olmadığını vurguladı.

SİBEL TAŞÇIOĞLU'NUN KIZILCIK ŞERBETİ MACERASI YENİDEN GÜNDEMDE

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılığının ardından Sibel Taşçıoğlu hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı. Oyuncunun, sette kullanılan karavanda yaşandığı öne sürülen olay nedeniyle haksız yere suçlandığı ve sektörde mobbinge maruz kalmamak için sessiz kalmayı tercih ettiği ileri sürülmüştü.

İddialarda şu sözlere yer verilmişti:

"Bir gün karavana girdim. Biri karavanın içine, affedersiniz ama tuvaletini yapmıştı. O kişiden sonra karavana girdiğim için suç üzerime atıldı. Fakat herkes o karavana kimin tuvaletini yaptığını biliyordu. Sektörde mobbinge uğramamak adına suçu üstlenerek susmak zorunda kaldım.”

SİBEL TAŞÇIOĞLU'NDAN İDDİALARA AÇIKLAMA

Hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Sibel Taşçıoğlu, söz konusu ifadelerin kendisine ait olmadığını belirtti. İddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını dile getiren oyuncu, kamuoyunda dolaşan açıklamalarla arasında herhangi bir bağ bulunmadığını ifade etti.

AYRILIK NEDENİ HAKKINDA KONUŞMAYACAK

Taşçıoğlu, diziden ayrılma süreciyle ilgili de mesleki duruşu nedeniyle açıklama yapmayacağını belirtti. Böylece hem karavan iddialarına açıklık getiren hem de ayrılık süreci hakkındaki tartışmalara mesafeli yaklaşan oyuncu, konuyla ilgili merak edilen sorulara şimdilik nokta koydu.

SİBEL TAŞÇIOĞLU DİZİDEN NASIL AYRILDI?

Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisine 11 Nisan 2025 tarihinde yayınlanan 96. bölümle veda etti. Üç sezon boyunca Pembe karakterine hayat veren oyuncunun ayrılığı senaryo gereği gerçekleşti.

Hikâyede Pembe karakteri zehirlenerek hayatını kaybetti ve böylece Taşçıoğlu'nun dizideki serüveni sona erdi. Oyuncu, ayrılık kararını senaryoyu okuduğu sırada, çekimlerden yaklaşık bir hafta önce öğrendiğini açıklamıştı. Pembe'nin hikâyesinin sona ermesi nedeniyle alınan kararın ardından sette Taşçıoğlu için veda pastası kesilmişti.