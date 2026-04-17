Medya
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Sibel Taşçıoğlu, yeni dizisiyle el sıkıştı! Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, bomba bir karakterle ekranlara dönüyor!

Kızılcık Şerbeti dizisinin ilk üç sezonunda 'Pembe' karakteriyle akıllara kazınan Sibel Taşçıoğlu'nun yeni adresi nihayet belli oldu. Televizyon ekranlarının iddialı yapımlarından olması beklenen yeni projesinde 'Celadet' olarak ekranlara dönecek olan Sibel Taşçıoğlu'nun yeni karakterindeki gizem izleyiciler arasında merak uyandırıyor.

GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 01:32
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 01:37

Ekranların başarılı oyuncusu Sibel Taşçıoğlu, daha önce 'Kızlarım İçin', 'Şampiyon', 'Medcezir', 'Rus Gelin' gibi yapımlarda rol alsa da asıl ününü Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe' rolüyle kazanmıştı. Üç sezon boyunca Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Pembe' rolüyle ekrana gelen Taşçıoğlu, dizinin en çok konuşulan karakterlerinden olan Pembe'yi üstün oyunculuk performansıyla ekranlara taşımıştı. Fenomen dizideki ayrılığı kendisine bile sürpriz olan Sibel Taşçıoğlu'nun vedası, başta kendi üzerinde olmak kaydıyla tüm sevenleri üzerinde şok etkisi oluşturmuştu. Kızılcık Şerbeti dizisinden sonra 'Çarpıntı' dizinin başrol oyuncularından biri olarak ekrandaki yerini alan Sibel Taçıoğlu, dizinin final yapmasıyla beraber yeni projelere imza attı. Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakteriyle milyonların üzerinde derin bir etki bırakan oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisindeki büyük çıkışından sonra bomba projesi belli oldu. Peki Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun yeni dizisinin adı ne? Sibel Taşçıoğlu hangi dizide oynayacak? İşte Kızılcık Şerbeti eski sezon oyuncusu Sibel Taşçıoğlu'nun yeni iddialı projesi...

HABERİN ÖZETİ

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Pembe' karakteriyle tanınan Sibel Taşçıoğlu'nun Adana'da çekilecek yeni bir dizide 'Celadet' karakteriyle rol alacağı duyuruldu.
Sibel Taşçıoğlu, daha önce 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe' rolüyle ün kazanmıştı.
Taşçıoğlu, 'Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldıktan sonra 'Çarpıntı' dizisinde başrol oynamıştı.
Oyuncunun yeni dizisinin çekimleri Adana'da yapılacak.
Dizinin yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı, senaryosunu ise Yıldız Tunç üstlenecek.
Sibel Taşçıoğlu, yeni dizisinde 'Celadet' karakterini canlandıracak.
KIZILCIK ŞERBETİ'NİN PEMBE'Sİ SİBEL TAŞÇIOĞLU'NUN YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU!

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu, çekimleri Adana'da yapılan yeni bir dizi ile anlaştı.

Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı'nın oturduğu senaryosunu ise Yıldız Tunç'un yazdığı projede 'Celadet' karakteriyle ekranlara çıkmaya hazırlanan Sibel Taçıoğlu'nun yeni dizisine yönelik meraklar arttı.

SİBEL TAŞÇIOĞLU'NUN ROL ALDIĞI TV DİZİLERİ VE SİNEMA FİLMLERİ:


2022- Kızılcık Şerbeti
2018-2022 Bir Zamanlar Çukurova
2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem
2016 Kehribar
2013 Medcezir
2012 Bulutların Ötesi
2010 Yasemince
2009 Aile Saadeti
2008 Pulsar
2007 Gönül Salıncağı
2006 Gözyaşı Çetesi
2004 Büyük Buluşma
2004 Yadigar
2003 Mühürlü Güller
2002 Ekmek Teknesi
Berivan
Kibar Ana
Anne Babamla Evlensene
2000 Karakolda Ayna Var
Evdeki Yabancı
1999 Akşam Güneşi
1995 Çiçek Taksi

