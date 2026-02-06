Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Çarpıntı dizisi oyuncuları Hatay'da! Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır'a ilgi yoğundu

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin bugün 3. yılı. Tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu deprem felaketinin üzerinden tam 3 yıl geçti. Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu ve Ogün Kaptanoğlu soluğu Hatay'da aldı ve bugün gerçekleşecek anma törenindeki yerlerini aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.02.2026
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
saat ikonu 10:56

11 ilimizi etkileyen ve 53 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6 Şubat depreminin 3. yılında ünlü isimlerden de duygulandıran mesajlar geldi. Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu ve Sibel Taşçıoğlu ise soluğu 'da aldı.

SİBEL TAŞÇIOĞLU, DENİZ ÇAKIR VE OGÜN KAPTANOĞLU HATAY'DA

Ünlü Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Ogün Kaptanoğlu ile birlikte Hatay’da düzenlenen yürüyüşüne katılacak. Yuttaşlarınız hayatını kaybedenleri anmak için toplanma alanından Asi nehrine yürüyecek.

Çarpıntı dizisi oyuncuları Hatay'da! Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır'a ilgi yoğundu

ÇARPINTI DİZİSİ OYUNCULARI HATAY'DAKİ OKULLARI ZİYARET EDECEK

Gece yapılacak anma töreninin ardından, yarın konteyner kent ve okul ziyaretleri yapılacak ve bölgesindeki temaslar gerçekleşecek. Ogün Kaptanoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır, düzenlenen yemeğe katıldı.

Çarpıntı dizisi oyuncuları Hatay'da! Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır'a ilgi yoğundu

Deniz Çakır ve Sibel Taşçıoğlu'na ilgi ise oldukça yoğundu. Hiçbir hayranını kırmayan Sibel Taşçıoğlu ile Deniz Çakır herkesle tek tek ilgilenerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

ETİKETLER
#deprem
#hatay
#oyuncular
#Ünlüler
#Anma
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.