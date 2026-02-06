Çarpıntı dizisi oyuncuları Hatay'da! Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır'a ilgi yoğundu

11 ilimizi etkileyen ve 53 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6 Şubat depreminin 3. yılında ünlü isimlerden de duygulandıran mesajlar geldi. Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu ve Sibel Taşçıoğlu ise soluğu Hatay'da aldı.

SİBEL TAŞÇIOĞLU, DENİZ ÇAKIR VE OGÜN KAPTANOĞLU HATAY'DA

Ünlü oyuncular Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Ogün Kaptanoğlu ile birlikte Hatay’da düzenlenen anma yürüyüşüne katılacak. Yuttaşlarınız hayatını kaybedenleri anmak için toplanma alanından Asi nehrine yürüyecek.

ÇARPINTI DİZİSİ OYUNCULARI HATAY'DAKİ OKULLARI ZİYARET EDECEK

Gece yapılacak anma töreninin ardından, yarın konteyner kent ve okul ziyaretleri yapılacak ve deprem bölgesindeki temaslar gerçekleşecek. Ogün Kaptanoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır, düzenlenen yemeğe katıldı.

Deniz Çakır ve Sibel Taşçıoğlu'na ilgi ise oldukça yoğundu. Hiçbir hayranını kırmayan Sibel Taşçıoğlu ile Deniz Çakır herkesle tek tek ilgilenerek hatıra fotoğrafı çektirdi.