Reklam gelirlerindeki düşüş nedeniyle yapım şirketleri bütçelerini yeniden düzenlerken oyuncu ücretleri ve set çalışanlarının kazançları da tasarruf kararlarının odağına yerleşti. Bazı yapımlarda ücret indirimi gündeme gelirken Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti cephesinden farklı bir adım geldi.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARINA İNDİRİM YOK

Dizi sektöründe yaşanan ekonomik daralma, yapım şirketlerinin bütçe planlamalarını da etkilemeye devam ediyor. Reklam gelirlerinin düşmesi nedeniyle birçok yapımda oyuncu ve teknik ekip ücretlerinde indirime gidilirken Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti cephesinden dikkat çeken bir karar geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, beş sezondur ekran yolculuğunu sürdüren Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketi, dizinin oyuncu kadrosu ve teknik ekibinin ücretlerinde herhangi bir indirime gitmeyecek. Sektörde maliyetleri azaltmak amacıyla ücret kesintilerinin gündeme geldiği bir dönemde alınan bu karar, dizinin ekibi açısından sevindirici bir gelişme oldu.

Son dönemde televizyon sektöründe reklam pastasındaki daralma, yapım bütçeleri ve oyuncu kazançları üzerine tartışmaları artırdı. Birçok yapımda tasarruf adımları konuşulurken Kızılcık Şerbeti'nin ekibine yönelik bu yaklaşım dikkat çekti.

“ İNDİRİM YAPMAYACAĞIZ”

Show TV'de yayınlanan ve beş sezondur izleyiciyle buluşan dizinin yapımcısı Faruk Turgut, oyuncuların ve teknik ekibin ücretlerinde indirime gidilmeyeceğini açıkladı. Kanalın diziye ayırdığı bütçeyi düşürmesine rağmen ekibinin kazancını koruma kararı alan Turgut, çalışanlarına moral vermeyi öncelik olarak gördüğünü belirtti. Ünlü yapımcı, ekonomik koşulların kendilerini de zorladığını ancak yıllardır aynı projeye emek veren çalışanlarını bu süreçte mağdur etmek istemediğini dile getirdi.

Faruk Turgut açıklamasında, “Mevcut ekonomik tablo herkesi olduğu gibi bizi de çok zorluyor. Ancak dizimize beş sezondur büyük bir özveriyle emek veren ekibimize hiçbir indirim yapmayacağız. Kimseye o moral bozukluğunu yaşatmayacağız” ifadelerini kullandı.