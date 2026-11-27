GPU KAYNAKLARINI BOŞA HARCAYANLARA İŞTEN ÇIKARMA UYARISI

Musk, aynı mesajlaşma grubunda çalışanlarına grafik işlem birimlerini (GPU) verimsiz kullanmamaları konusunda sert uyarılarda bulundu. Şirketin rakipleriyle rekabet etmekte zorlandığı bir dönemde GPU kaynaklarının gereksiz işlerde kullanılmasını ekibe ihanet olarak nitelendiren Musk, bu kişilerin işten çıkarılabileceğini belirtti. Mühendislerden GPU kullanımını düzenli olarak gerekçelendirmelerini isteyen Musk’ın, bazı çalışanları haftalık faaliyet raporu hazırlamakla görevlendirdiği de aktarıldı.

Musk’a göre yapay zeka yarışında başarıyı belirleyen tek unsur modellerin performansı değil. Kullanılan her GPU başına ne kadar gelir elde edildiği de büyük önem taşıyor.