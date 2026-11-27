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İstanbul
Yapay zeka yarışında istediği başarıyı yakalayamayan Elon Musk’ın, SpaceX çalışanlarına dikkat çeken uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı. Şirket, kendi yapay zeka modellerini geliştirmek için milyarlarca dolarlık yatırımla kurduğu veri merkezlerinin kullanılmayan kapasitesini artık rakiplerine kiralıyor. The New York Times’ın haberine göre Musk, ağustos ayında yüzlerce mühendisin yer aldığı şirket içi mesajlaşma grubunun adını “Sell compute because we can't compete” (Rekabet edemediğimiz için işlem gücünü satın) olarak değiştirdi.
Musk, aynı mesajlaşma grubunda çalışanlarına grafik işlem birimlerini (GPU) verimsiz kullanmamaları konusunda sert uyarılarda bulundu. Şirketin rakipleriyle rekabet etmekte zorlandığı bir dönemde GPU kaynaklarının gereksiz işlerde kullanılmasını ekibe ihanet olarak nitelendiren Musk, bu kişilerin işten çıkarılabileceğini belirtti. Mühendislerden GPU kullanımını düzenli olarak gerekçelendirmelerini isteyen Musk’ın, bazı çalışanları haftalık faaliyet raporu hazırlamakla görevlendirdiği de aktarıldı.
Musk’a göre yapay zeka yarışında başarıyı belirleyen tek unsur modellerin performansı değil. Kullanılan her GPU başına ne kadar gelir elde edildiği de büyük önem taşıyor.
SpaceX’in yapay zeka alanındaki rekabet sıkıntısı, şirket için farklı bir gelir kapısı açtı. Başta Memphis’teki Colossus veri merkezi olmak üzere devasa bir yapay zeka altyapısı kuran şirketin, bu kapasitenin önemli bir bölümünü değerlendiremediği belirtiliyor. xAI’ın geçen yıl Colossus’un toplam kapasitesinin yarısını bile kullanamadığı bildiriliyor.
Boşta kalan işlem gücünü rakiplerine kiralamaya başlayan SpaceX’in en büyük müşterileri ise Anthropic ve Google oldu. The New York Times’ın aktardığı bilgilere göre Claude’un geliştiricisi Anthropic, işlem gücü kiralamak için SpaceX’e aylık yaklaşık 3,1 milyar dolar ödüyor. Google’ın aylık ödemesi ise yaklaşık 800 milyon doları buluyor.
Bu anlaşmalarla birlikte şirketin yapay zeka ve bilgi işlem altyapısı faaliyetlerini yürüten SpaceXSI biriminin, SpaceX’in toplam gelirinin yarısından fazlasını oluşturduğu belirtiliyor.
İşlem gücü kiralamaktan elde edilen gelirin giderek artması, SpaceX’in kendi yapay zeka projelerinde de değişikliğe gitmesine yol açtı. Şirketin yapay zeka destekli arkadaşlık özelliğinin eylül ayında kapatıldığı, görsel ve video üretim aracı Grok Imagine üzerinde çalışan yaklaşık 60 kişilik ekibin ise dağıtılmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Tesla ile ortak yürütülen Digital Optimus projesine ayrılan kaynakların da başka alanlara kaydırıldığı belirtiliyor.
Öte yandan SpaceX’in yapay zeka biriminin başındaki Mike Nicolls’un, kasım ayında çalışanlarla gerçekleştirdiği toplantıda şirketin Anthropic’in gerisinde kaldığını dile getirdiği öne sürüldü.
Yapay zeka yarışında SpaceX’in önüne geçtiği belirtilen Anthropic, şirketle olan iş birliğini genişletmeye hazırlanıyor. Anthropic CEO’su Dario Amodei, SpaceX’ten kiraladıkları işlem gücünün kalitesinden memnun olduklarını ve mevcut iş birliğini sürdürmek istediklerini söyledi. DealBook Zirvesi’nde konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Elon Musk ise Anthropic’in çok daha fazla işlem gücü kiralamak istediğini belirtti. Musk, şirketin ilave 10 gigawattlık işlem kapasitesi talep etmesinin yüksek bir ihtimal olduğunu ifade etti.