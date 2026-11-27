UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva’yı Gürcistan'da konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılarak puanını 10’a yükseltti. Ancak Batum Stadı’nda oynanan mücadelenin önüne tribünlerde yaşanan gerginlik ve Gürcistan polisinin siyah-beyazlı taraftarlara yönelik sert müdahalesi geçti.

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HABERİN ÖZETİ UEFA, Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçı için soruşturma başlattı! Detayları henüz gelmemiş bir haber duyurusu yapılmaktadır.

UEFA'DAN TARTIŞMALI AÇIKLAMA

Karşılaşmanın ardından gözlerin çevrildiği UEFA, yaptığı resmi bilgilendirme ile büyük bir tepkiye yol açtı. Maç boyunca Gürcü güvenlik güçlerinin taraftarlara uyguladığı orantısız güç ve biber gazlı müdahaleye hiç değinmeyen kurum, stadyumdaki olayları yalnızca taraftarlar arasında yaşanan bir arbede gibi lanse etti.

Gün içinde konuya ilişkin yeni bir duyuru daha yayımlayan UEFA, hem Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva hem de aynı akşam oynanan Marsilya - Levski Sofya maçlarındaki olaylar nedeniyle resmi soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UEFA, 26 Kasım 2026 tarihinde Olympique de Marseille ile PFC Levski Sofia ve Beşiktaş JK ile Hapoel Beer-Sheva FC arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçlarıyla bağlantılı olarak stadyum içinde taraftarlar arasında yaşanan çatışmalar da dahil olmak üzere ciddi şiddet ve düzensizlik olaylarını şiddetle kınıyor. UEFA, olaylarla ilgili soruşturma yürütmek ve ilgili UEFA düzenleyici çerçevesine uygun olarak tüm mevcut kanıtları inceleyerek ilgili gerçekleri ve koşulları tespit etmek üzere Etik ve Disiplin Müfettişleri görevlendirmiştir. Şiddet, saldırganlık, nefret ve her türlü kışkırtıcı, ayrımcı veya aşırılıkçı davranışın futbolda yeri yoktur. UEFA müsabakaları saygı, adil oyun, dürüstlük ve güvenlik ilkelerine dayanmaktadır. Yukarıda belirtilen maçlarda yaşanan olaylar, bu temel değerlere ve UEFA'nın Tüzüğünde yer alan, futbol maçlarının barış, karşılıklı saygı ve sportif adalet ruhu içinde oynanmasını sağlama amacına aykırıdır."

BATUM'DA 40 DAKİKALIK DURAKSAMA

Mücadelenin 26. dakikasında kale arkasındaki tribünlerde tansiyon yükseldi. Maç öncesinde de Filistin bayrağı açan taraftarlara müdahale eden Gürcistan polisi, 26. dakikada biber gazı kullanarak siyah-beyazlı tribünlere sert bir müdahalede bulundu.

Olayların büyümesi üzerine Danimarkalı hakem Morten Krogh oyunu durdurarak her iki takımı da soyunma odasına gönderdi. Beşiktaşlı futbolcular saha kenarına gelerek taraftarları sakinleştirmeye çalışırken, müsabaka yaklaşık 40 dakika boyunca oynanamadı. Ortamın yatışmasının ardından sahaya dönen takımlar, 5 dakikalık ısınma sürecinin ardından maça kaldığı yerden devam etti.

İKİNCİ YARIDA GELEN ZAFER VE ANLAMLI KUTLAMA

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçta Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, ikinci yarıdaki hamleleriyle oyunun üstünlüğünü tamamen eline aldı. Siyah-beyazlılar aradığı golü 76. dakikada Junior Olaitan ile bulurken, 90. dakikada sahneye çıkan Orkun Kökçü farkı ikiye çıkardı. Konuk ekibin 90+3. dakikada Jovan East ile bulduğu gol skoru değiştirmeye yetmedi ve Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte siyah-beyazlı futbolcular galibiyet sevincini taraftarlarla paylaştı. Kaptan Orkun Kökçü öncülüğünde kale arkasındaki "İşgale isyan, Filistin'e özgürlük" pankartının önüne giden takım, burada galibiyet pozu verdi. Ouattara ise tribünden aldığı Filistin bayrağını saha kenarındaki UEFA panosunun üzerine astı.