Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam eden soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda, liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

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HABERİN ÖZETİ Alihan Kuriş suç örgütüne 8 ilde düzenlenen operasyonda 18 kişi tutuklandı Ankara merkezli 8 ilde, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 22 şüpheliden 18'i tutuklandı. Operasyon, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü. Soruşturma kapsamında suç örgütü kurma ve yönetme, üye olma, malvarlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçları araştırıldı. 24 Kasım 2026 tarihinde Ankara merkezli 8 ilde bulunan 29 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 22'si yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü adli kontrol talebiyle serbest bırakılırken, 18'i mahkemece tutuklandı.

ANKARA MERKEZLİ 8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturmada suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçları araştırılırken operasyon 24 Kasım 2026 tarihinde Ankara merkezli 8 ilde, 29 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

22 ŞÜPHELİDEN 18'İ İÇİN TUTUKLAMA KARARI

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 22’si yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 4’ü adli kontrol talebiyle serbest bırakılırken, 18 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.