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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam eden soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda, liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Soruşturmada suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçları araştırılırken operasyon 24 Kasım 2026 tarihinde Ankara merkezli 8 ilde, 29 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 22’si yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 4’ü adli kontrol talebiyle serbest bırakılırken, 18 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.