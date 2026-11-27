Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yürütülen 2027 bütçe görüşmeleri tamamlandı. Komisyonda yapılan oylama sonunda 2027 yılı bütçesi kabul edildi.

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HABERİN ÖZETİ 2027 bütçesi komisyonda kabul edildi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yürütülen 2027 yılı bütçe görüşmeleri tamamlanarak teklif kabul edildi. Bütçe görüşmeleri 21 Ekim'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunumuyla başlamıştı. Komisyonda kabul edilen bütçe teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda 7 Aralık 2026 Pazartesi günü görüşülmeye başlanacak ve 20 Aralık Pazar günü tamamlanacak. Genel Kurul'da kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları 9 turda görüşülerek ardından maddeleri oylanacak. 2027'de merkezi yönetim bütçe gelirlerinin yüzde 37,5 artışla 23 trilyon 408 milyar liraya ulaşması hedefleniyor.

Komisyon, 21 Ekim'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunumuyla 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelere başlamıştı. Bakanlık ve kurum bütçelerinin görüşülmesi de komisyonda sıraya göre gerçekleştirildi.

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ 7 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

Teklifin komisyonda kabul edilmesinin ardından bundan sonraki aşamada TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak. Genel Kurul'da kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre bütçe görüşmeleri 7 Aralık 2026 Pazartesi saat 11.00'de başlayacak ve 20 Aralık Pazar günü tamamlanacak.

Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları 9 turda görüşülecek, turların ardından kanun teklifinin maddeleri oylanacak.

GELİRLERİN 23 TRİLYONU GEÇMESİ BEKLENİYOR

Cevdet Yılmaz'ın komisyondaki sunumuna göre 2027'de merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 2026 gerçekleşme tahminine göre yüzde 37,5 artışla 23 trilyon 408 milyar liraya ulaşması hedefleniyor.