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İstanbul
Türkiye kasım ayının son hafta sonuna sonbahar havasına veda ederek giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre bugün ülke genelinde mevsim normalleri civarında biraz yükselmesi beklenen sıcaklıkların yeni haftayla beraber yurdu terk etmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerin çok bulutlu, Trakya ile Çanakkale, İstanbul, Kocaeli çevreleri ve Muğla kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra Marmara'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Marmara'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İki il için sarı kodlu uyarı yapıldı.
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|MARMARA
|BURSA
|17°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
|ÇANAKKALE
|15°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|İSTANBUL
|17°C
|Parçalı, zaman zaman çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
|KIRKLARELİ
|11°C
|Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
|EGE
|DENİZLİ
|15°C
|Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
|İZMİR
|19°C
|Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
|MANİSA
|15°C
|Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
|MUĞLA
|15°C
|Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları sağanak yağışlı
|AKDENİZ
|ADANA
|22°C
|Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
|ANTALYA
|23°C
|Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
|BURDUR
|14°C
|Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
|HATAY
|18°C
|Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
|İÇ ANADOLU
|ANKARA
|12°C
|Parçalı bulutlu
|ESKİŞEHİR
|11°C
|Parçalı bulutlu
|KONYA
|13°C
|Parçalı bulutlu
|NEVŞEHİR
|14°C
|Parçalı bulutlu
|BATI KARADENİZ
|BOLU
|14°C
|Parçalı ve az bulutlu
|DÜZCE
|15°C
|Parçalı ve az bulutlu
|KASTAMONU
|9°C
|Parçalı ve az bulutlu
|ZONGULDAK
|18°C
|Parçalı ve az bulutlu
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|AMASYA
|13°C
|Parçalı ve az bulutlu
|RİZE
|16°C
|Parçalı ve az bulutlu
|SAMSUN
|17°C
|Parçalı ve az bulutlu
|TRABZON
|16°C
|Parçalı ve az bulutlu
|DOĞU ANADOLU
|ERZURUM
|6°C
|Parçalı ve az bulutlu
|KARS
|7°C
|Parçalı ve az bulutlu
|MALATYA
|10°C
|Parçalı ve az bulutlu
|VAN
|9°C
|Parçalı ve az bulutlu
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|DİYARBAKIR
|13°C
|Parçalı ve az bulutlu
|MARDİN
|15°C
|Parçalı ve az bulutlu
|SİİRT
|16°C
|Parçalı ve az bulutlu
|ŞANLIURFA
|18°C
|Parçalı ve az bulutlu