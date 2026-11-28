Türkiye kasım ayının son hafta sonuna sonbahar havasına veda ederek giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre bugün ülke genelinde mevsim normalleri civarında biraz yükselmesi beklenen sıcaklıkların yeni haftayla beraber yurdu terk etmesi bekleniyor.

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HABERİN ÖZETİ 28 Kasım 2026 hava durumu | Hafta sonu sonbahar havasına veda! Balkan soğukları kapıya dayandı Türkiye, kasım ayının son hafta sonunda sonbahar havasına veda ederken, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte hafta başından itibaren sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Ülke genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak, kuzeybatı kesimleri ise çok bulutlu olacak. Trakya, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli çevreleri ve Muğla kıyılarında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Edirne, Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak beklenirken, bu bölgeler için sarı kodlu uyarı yapıldı. Akşam saatlerinden sonra Marmara'da 50-90 km/saat hızında kuvvetli ve kısa süreli fırtına bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ARALIKLI YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK, YER YER GÜNEŞ AÇACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerin çok bulutlu, Trakya ile Çanakkale, İstanbul, Kocaeli çevreleri ve Muğla kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra Marmara'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Marmara'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE VE KIRKLARELİ İÇİN SARI KODLU UYARI

Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İki il için sarı kodlu uyarı yapıldı.