Oto elektrik dükkanında yangının boyutu kamerada: 5 araç yandı

Kırıkkale'de oto elektrik ve klima dükkanında çıkan yangında 4 otomobil ve bir motosiklet alevlere teslim oldu.

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HABERİN ÖZETİ Oto elektrik dükkanında yangının boyutu kamerada: 5 araç yandı Kırıkkale'de oto elektrik ve klima dükkanında çıkan yangında 4 otomobil ve bir motosiklet kullanılamaz hale geldi. Yangın, Eski Sanayi Sitesi'nde oto elektrik ve klima hizmeti veren bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede iş yerinin tamamını sararak başka bir dükkanın çatısına da sıçradı. Yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Yangında 4 otomobil ve bir motosiklet yandı, iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Eski Sanayi Sitesi'nde oto elektrik ve klima hizmeti veren bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede iş yerinin tamamını saran alevler, başka bir dükkanın çatısına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Alevler içinde kalan 4 otomobil ve bir motosiklet yandı. İş yerinde de büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının ardından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.