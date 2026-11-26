Küçük çocuk bir anda eczaneye daldı: Hayatını eczacı böyle kurtardı

Bolu Semerkant Mahallesi Erbayram Sokak'ta saat 13.00 sıralarında yüreklerin ağza geldiği anlar yaşandı. Boğazına şeker kaçan 5-6 yaşlarındaki küçük bir çocuk, nefes alamayınca panik içinde koşarak yol üzerindeki bir eczaneye sığındı. Dışarı çıkmaya hazırlandığı sırada elini boğazına götürerek çaresizce yardım isteyen çocuğun durumunu anında fark eden eczane çalışanı Nihat Ünalan, soğukkanlılıkla müdahalede bulundu. Hemen Heimlich manevrası uygulayan Ünalan, çocuğun nefes borusunu tıkayan şekerin çıkmasını sağlayarak olası bir facianın önüne geçti. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kurtarma anlarının ardından bir süre eczanede dinlenen küçük çocuk, "Abi, sağ ol" diyerek iş yerinden ayrıldı. Küçük çocuğun hayatını kurtaran Nihat Ünalan ise yaşadığı o kritik anları anlatarak, "Herkesin ilk yardım eğitimi alması şart" sözleriyle ilk yardım bilincinin önemine dikkat çekti.

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