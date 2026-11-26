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İstanbul
Bursa'nın Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Taksim Yeşilyurt, boşanma aşamasında olduğu eşi Filiz Yeşilyurt'un bulunduğu ilkokulun önüne geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle eşine silahla ateş eden Yeşilyurt, kadını göğsünden vurdu.
Olayın ardından bölgeden ayrılan Taksim Yeşilyurt, evine giderek aynı silahla kendisini vurdu. İhbar üzerine her iki adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan Filiz ve Taksim Yeşilyurt tedavi altına alındı.
Filiz Yeşilyurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Taksim Yeşilyurt'un ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.