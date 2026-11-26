Bursa'nın Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Taksim Yeşilyurt, boşanma aşamasında olduğu eşi Filiz Yeşilyurt'un bulunduğu ilkokulun önüne geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle eşine silahla ateş eden Yeşilyurt, kadını göğsünden vurdu.

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HABERİN ÖZETİ Bursa'da sokak ortasında dehşet: Eşini öldürüp kendini vurdu Bursa'nın Gürsu ilçesinde boşandığı eşi tarafından bir ilkokulun önünde silahla vurulan kadın hayatını kaybetti, olayı gerçekleştiren koca ise intihar girişiminde bulundu. Taksim Yeşilyurt, boşanma aşamasında olduğu eşi Filiz Yeşilyurt'un bulunduğu ilkokulun önüne geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle eşine silahla ateş eden Yeşilyurt, kadını göğsünden vurdu. Olayın ardından bölgeden ayrılan Taksim Yeşilyurt, evine giderek aynı silahla kendisini vurdu. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Filiz Yeşilyurt tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taksim Yeşilyurt'un hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

EVİNE GİDİP KENDİNİ VURDU

Olayın ardından bölgeden ayrılan Taksim Yeşilyurt, evine giderek aynı silahla kendisini vurdu. İhbar üzerine her iki adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

FİLİZ YEŞİLYURT KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan Filiz ve Taksim Yeşilyurt tedavi altına alındı.

Filiz Yeşilyurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Taksim Yeşilyurt'un ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.