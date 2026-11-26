Ekrem İmamoğlu, tutuklama tedbirinin hukuki olmadığı, tutukluluğun makul süreyi aştığı, soruşturma dosyasına erişiminin kısıtlandığı, sulh ceza hâkimliklerinin bağımsız ve tarafsız olmadığı, tutukluluk incelemesi sonuçlarının kendisine tebliğ edilmediği ve tutukluluğun devamına ilişkin karara yaptığı itirazın incelenmediği iddialarıyla AYM'ye başvurdu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ AYM'den Ekrem İmamoğlu kararı: Başvuru reddedildi Anayasa Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin bireysel başvurusunu reddetti. Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından Ekrem İmamoğlu'nun bireysel başvurusu hakkında karar verildi. Yapılan bireysel başvuru reddedildi.

AYM BAŞVURUYU REDDETTİ

Başvuruda, söz konusu nedenlerle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği ileri sürüldü. Ayrıca tutuklama tedbiri nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının da ihlal edildiği iddia edildi.

Anayasa Mahkemesi, söz konusu ihlal iddialarını açıkça dayanaktan yoksun buldu ve bireysel başvurunun reddine karar verdi.