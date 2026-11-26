Cennet hurması, özellikle sonbahar ve kış aylarında tüketilen, doğal şeker ve lif bakımından zengin meyvelerden biridir. Çocukların dengeli beslenmesine destek olabilen bu meyvenin uygun zamanda ve doğru şekilde sunulması önem taşıyor.

• Ek gıdaya geçiş sürecinde, genellikle 6. aydan itibaren uygun kıvamda cennet hurması verilebilir.

• Meyvenin olgun, yumuşak ve çekirdeksiz olması tercih edilmelidir.

• Lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine katkı sağlayabilir.

• A vitamini öncülleri ve C vitamini içeriğiyle bağışıklık sisteminin normal işleyişini destekleyen besin öğeleri sağlar.

• Potasyum içeriğiyle çocukların mineral alımına katkıda bulunur.

• Fazla miktarda tüketilmesi doğal şeker alımını artırabileceğinden porsiyon kontrolü yapılmalıdır.

CENNET HURMASI BEBEKLERE NASIL VERİLMELİ?

Bebeklerde tamamlayıcı beslenmeye genellikle 6. aydan itibaren başlanır. Cennet hurması da bebeğin ek gıdaya hazır olduğu dönemde, uygun kıvamda beslenme programına eklenebilir.

İlk kez verileceği zaman meyvenin iyice olgunlaşmış olması önem taşıyor. Olgun cennet hurması yumuşak dokusu sayesinde ezilerek püre hâline getirilebilir ve bebeğe küçük miktarlarda sunulabilir.

İlk denemede tek başına verilmesi, bebeğin yeni besine verdiği tepkinin gözlemlenmesini kolaylaştırır. Herhangi bir döküntü, kusma, ishal veya farklı bir reaksiyon görülmesi durumunda tüketim durdurularak çocuk doktoruna danışılmalıdır.

Bebeğin gelişimine uygun olmayan sert parçalar, büyük dilimler ve çekirdekler boğulma riski oluşturabilir. Bu nedenle özellikle küçük bebeklerde meyvenin kabuğu ve çekirdekleri ayıklanmalı, pürüzsüz bir kıvamda hazırlanmalıdır.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI DESTEKLEYEBİLİR

Cennet hurmasının çocuklar açısından öne çıkan özelliklerinden biri lif içeriğidir. Besin lifleri, bağırsak hareketlerinin düzenli şekilde sürdürülmesine yardımcı olur.

Özellikle yeterli lif tüketmeyen çocuklarda kabızlık görülebilir. Cennet hurması, dengeli ve çeşitli bir beslenme düzeninin parçası olarak lif alımına katkı sağlayabilir.

Ancak kabızlık sorununun yalnızca bu meyvenin tüketilmesiyle giderileceği düşünülmemelidir. Çocuğun günlük su tüketimi, fiziksel hareketliliği ve genel beslenme alışkanlıkları da bağırsak sağlığı üzerinde etkilidir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE KATKI SAĞLAR

Cennet hurması, içerdiği C vitamini ve karotenoidler sayesinde çocukların beslenmesinde değerli bir seçenek olabilir.

C vitamini, bağışıklık sisteminin normal işleyişine katkıda bulunurken vücudun demir emilimini de destekler.

Meyvede bulunan beta karoten ise vücutta A vitaminine dönüştürülebilir. A vitamini, normal görme fonksiyonlarının korunması ve bağışıklık sisteminin çalışması açısından önemlidir.

Bununla birlikte cennet hurması tek başına hastalıklara karşı koruma sağlayan bir besin olarak değerlendirilmemelidir.

Çocukların bağışıklık sisteminin desteklenmesi için yeterli ve dengeli beslenme temel gerekliliktir.

POTASYUM VE ANTİOKSİDAN İÇERİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Cennet hurması potasyum içeren meyveler arasında bulunuyor. Potasyum, kasların ve sinir sisteminin normal çalışmasına, ayrıca normal kan basıncının korunmasına katkıda bulunur.

Meyvenin içerdiği karotenoidler ve polifenoller de antioksidan özellikleriyle bilinen bitkisel bileşikler arasında yer alır.

Bu bileşikler, hücreleri oksidatif strese karşı koruyan doğal savunma mekanizmalarını destekleyen beslenme öğelerindendir.

Çocukların farklı renklerde meyve ve sebzeler tüketmesi, çeşitli vitamin ve bitkisel bileşiklerden yararlanmalarını sağlar.

Bu nedenle cennet hurmasının yanı sıra elma, armut, muz ve mevsim sebzeleri de beslenme düzeninde yer almalıdır.

ÇOCUKLARA NE KADAR CENNET HURMASI VERİLMELİ?

Cennet hurması besleyici bir meyve olsa da tüketim miktarının çocuğun yaşına ve beslenme ihtiyacına göre belirlenmesi gerekiyor. Özellikle küçük çocuklarda büyük porsiyonlarla başlamak yerine az miktarda sunmak daha uygun olacaktır.

Meyvenin doğal şeker içerdiği unutulmamalıdır. Bu nedenle her gün büyük miktarlarda tüketilmesi yerine farklı meyvelerle dönüşümlü olarak verilmesi önerilir.

Ayrıca cennet hurmasının meyve suyu şeklinde sunulması yerine bütün meyve olarak, yaşa uygun kıvamda tüketilmesi lif alımı açısından daha avantajlıdır. İçerisine ilave şeker veya bal eklenmesine gerek yoktur.

UZMANLAR NE ÖNERİYOR?

Doç. Dr. Serdar Öter, cennet hurmasının özellikle olgunlaşmamış ve aşırı tüketilmesi durumunda sindirim sisteminde sorunlara yol açabileceğini belirtiyor.

Meyvenin içerdiği tanen ve shibuol maddelerinin sindirim kanalında birikerek fitobezoar adı verilen kitlelerin oluşmasına neden olabileceğini, bu durumun bazı vakalarda bağırsak veya mide çıkış tıkanıklığına kadar ilerleyebileceğini ifade ediyor.

