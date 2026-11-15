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Mavi Kadin Diyet
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Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 14:59
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 14:59

Bağırsak dostu meyveden nefis tatlı! Cennet hurmasıyla hazırlanan pratik toplar

Bağırsak dostu meyve olarak bilinen cennet hurmasından hazırlanan nefis tatlı tarifini sizlerle paylaşıyorum. Siz de bağırsaklarınızın daha iyi çalışmasını istiyor ve diyet sürecinizde rafine şekersiz bir tatlı istiyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim cennet hurmasıyla hazırlanan pratik toplara mutlaka bir şans vermelisiniz. Peki, bağırsak dostu cennet hurmasıyla hazırlanan pratik toplar nasıl yapılır? İşte detaylar...

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Editor
 Selime Albayrak
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Bağırsak dostu meyveden nefis tatlı! Cennet hurmasıyla hazırlanan pratik toplar
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 14:59
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 14:59

Sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmez meyvesi cennet hurmasından elde edebileceğiniz nefis tatlı tarifini sizlere adım adım anlatıyorum. Bağırsaklarımda sorunlar yaşadığım son dönemlerde sıklıkla uyguladığım tarifler arasında yer alan cennet hurmasıyla hazırlanan pratik topların nasıl yapıldığını sizlerle paylaşıyorum. Siz de benim gibi yapıyor ve bağırsaklarınızın desteklenmesini istiyorsanız, rafine şeker içermeyen bu tam size göre! Bağırsaklarınızın daha iyi çalışmasını istiyor ve diyet sürecinizde rafine şekersiz bir tatlı istiyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim cennet hurmasıyla hazırlanan pratik toplara mutlaka bir şans vermelisiniz. Peki, bağırsak dostu cennet hurmasıyla hazırlanan pratik toplar nasıl yapılır? İşte bağırsak dostu meyve cennet hurmasıyla hazırlanan pratik topları...

BAĞIRSAK DOSTU MEYVEDEN NEFİS TATLI!

Son günlerde hemen hepimizin evinde cennet hurması meyvesi yerini alıyor. Özellikle sonbahar ve kış aylarının en sevilen meyvelerinden biri olan cennet hurması, bağırsak dostu özelliğiyle de biliniyor. Benim de son zamanlarda sıklıkla kullandığım meyvelerden biri olan cennet hurması, bu kez bambaşka bir tarifle sofralardaki yerini almaya geliyor. Özellikle benim gibi bağırsak sorunları yaşayanların mutlaka denemesi gereken bu nefis tatlı tarifini sizlerle de paylaşmak istedim.

Bağırsak dostu meyveden nefis tatlı! Cennet hurmasıyla hazırlanan pratik toplar

Doğal meyve lezzetiyle ön plana çıkan cennet hurması topları tarifini nasıl hazırladığımı sizlerle paylaşıyorum. Siz de bağırsaklarınızın daha iyi çalışmasını istiyor ve diyet sürecinizde rafine şekersiz bir tatlı istiyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim cennet hurmasıyla hazırlanan pratik toplara mutlaka bir şans vermelisiniz. İrmik ve sütle kısa sürede hazırlanan bu tatlı, ceviz, fındık ya da Hindistan ceviziyle kaplanıyor.

Bağırsak dostu meyveden nefis tatlı! Cennet hurmasıyla hazırlanan pratik toplar

Diyet sürecinde tatlı ihtiyacına farklı bir alternatif arayanların ilgisini çekecek olan bu tarif, rafine şeker kullanılmadan elde ediliyor. Hem pratik hem bağırsak dostu hem de diyet için uygun olan cennet hurması topları, evde kolayca bulunabilen malzemelerle kısa sürede hazırlanıyor. Peki, bağırsak dostu cennet hurmasıyla hazırlanan pratik toplar nasıl yapılır? İşte bağırsak dostu meyve cennet hurmasıyla hazırlanan pratik topları...

Bağırsak dostu meyveden nefis tatlı! Cennet hurmasıyla hazırlanan pratik toplar

CENNET HURMASIYLA HAZIRLANAN PRATİK TOPLAR!

Bağırsak dostu meyve olarak bilinen cennet hurmasından hazırlanan cennet hurması topları tarifini sizlere adım adım anlatıyorum. Evde kolayca bulunabilen birkaç malzemeyle hazırlayacağınız bu tarif, diyet sürecinizin vazgeçilmezi olacak! İşte cennet hurmasıyla hazırlanan pratik toplar tarifi...

Bağırsak dostu meyveden nefis tatlı! Cennet hurmasıyla hazırlanan pratik toplar

Malzemeler;

  • 1 orta boy olgun cennet hurması
  • Yarım çay bardağı süt
  • 3,5 yemek kaşığı irmik
  • Tatlandırmak için piştikten sonra bal
  • Bulamak için ceviz, fındık veya Hindistan cevizi

Hazırlanışı;

  • Öncelikle cennet hurmasının kabuklarını soyun ve küçük küçük dilimleyin.
  • Sonrasında üzerine süt ilave edip, blenderdan geçirin.
  • Tavanıza aldığınız karışımın üzerine irmik ekleyip kıvam alana kadar pişirin.
  • Pişen cennet hurmalarınız yeterince tatlı değilse bu aşamada doğal bal kullanabilirsiniz.
  • Elde ettiğiniz karışım soğuduktan sonra elinizle küçük parçalar koparıp yuvarlayın.
  • Son olarak toplarınızı dövülmüş ceviz, fındık veya Hindistan cevizi tozuna bulayın.
  • Tatlınızı bir süre buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edin.
  • Afiyet, şifa olsun.
Bağırsak dostu meyveden nefis tatlı! Cennet hurmasıyla hazırlanan pratik toplar

CENNET HURMASININ FAYDALARI NELERDİR?

Bağırsak sağlığını destekler: Lif içeriği sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Bağışıklığı destekler: A vitamini ve C vitamini içerir.

Göz sağlığına katkı sağlar: İçerdiği beta-karoten, A vitamini öncüsüdür.

Antioksidan kaynağıdır: Hücreleri oksidatif strese karşı korumaya yardımcı olan antioksidanlar içerir.

Kalp sağlığını destekler: Potasyum ve lif içeriğiyle dengeli beslenmeye katkı sağlar.

Cilt sağlığına katkı sağlar: İçerdiği antioksidan vitaminler cilt sağlığını destekler.

 

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