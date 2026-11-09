TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Diyet
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 14:21
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 14:21

Çörek otu yağıyla bağırsaklarınızı motor gibi çalıştırın! Bağırsakları baştan sona onaran geleneksel şifa

Sindirim sistemine etkisiyle yüzyıllar önce sıklıkla kullanılan çörek otu tekrardan gündemdeki yerini almaya başladı. Çörek otundan elde edilen yağ, içerdiği biyoaktif bileşenler nedeniyle bağırsaklarınızı motor gibi çalıştırmaya geliyor. Çörek otu yağı adeta bağırsaklarınızı baştan sona onarmaya geliyor. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Çörek otu yağıyla bağırsaklarınızı motor gibi çalıştırın! Bağırsakları baştan sona onaran geleneksel şifa
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 14:21
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 14:21

Beslenme kültüründe önemli bir yere sahip olan , son yıllarda özellikle de sistemindeki etkisiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Özellikle de çörek otundan elde edilen yağ, bağırsakları çalıştırma konusunda oldukça dikkat çeken durumlardan biri haline geliyor. Bağırsakları baştan sona onaran geleneksel şifayı bizde sizin için araştırdık. İşte detaylar…

ÇÖREK OTU YAĞIYLA BAĞIRSAKLARINIZI MOTOR GİBİ ÇALIŞTIRIN!

Çörek otu binlerce yıldır geleneksel tıpta kullanılan bir baharat olarak biliniyor. Son zamanlarda ise sindirim konusunda oldukça dikkat çekiyor. İster çiğ ister de salatalarda ya da salatalarda kullanılmasıyla karşımıza çıkmaya devam ediyor. İçerisinde yer alan güçlü besin ve sağlık yararlarıyla da merak edilen baharatlar arasında yerini alıyor.

Çörek otu yağıyla bağırsaklarınızı motor gibi çalıştırın! Bağırsakları baştan sona onaran geleneksel şifa

Ayrıca çörek otunu isterseniz çiğ isterseniz de yağ formunda kullanabilirsiniz. Hangisi daha iyi olur diye merak ederseniz de çörek otunun yağ versiyonu bağırsaklarını motor gibi çalıştırma konusunda daha iyi olduğunu biliniyor. Besin kaynağının faydalarından yararlanmak isteyen kişiler sağlık dışında da çörek otunun lezzetini ve doğal bir besin kaynağı olarak günlük yaşamda da yardımcı olacaktır.

Çörek otu yağıyla bağırsaklarınızı motor gibi çalıştırın! Bağırsakları baştan sona onaran geleneksel şifa

Çörek otunun yağı, düzenli bir kullanım da bağırsaklar da biriken toksinleri geri iterek motor gibi bir çalışma imkanını da ortaya koyuyor. Tabi ki çörek otu yağıyla birlikte lif tüketiminde artış, yeterli bir su alımı, fiziksel aktivite gibi durumların da düzenlenmesine yardımcı olabilir.  

Çörek otu yağıyla bağırsaklarınızı motor gibi çalıştırın! Bağırsakları baştan sona onaran geleneksel şifa

Çörek otunun faydaları arasında yer alan vitaminler ve antioksidanlar düzenli kullanım sayesinde enfeksiyonlara karşı bir direnç sağlayabilir. Sindirim sağlığında lif açısından zengin olan çörek otu, sindirim enzimlerini de destekleyerek hareketlerini düzenler ve kabızlık gibi sorunların da önlenmesine yardımcı olur.

Çörek otu yağıyla bağırsaklarınızı motor gibi çalıştırın! Bağırsakları baştan sona onaran geleneksel şifa

Diğer bir yandan da iltihap önleyici birleşiğiyle iltihaplanmaları azaltırken genel bir sağlık desteğine ve genel vücut sağlığını da iyileştirmeye yardımcı olur. Tüm bunların yanında bir de cilt bakımında antibakteriyel özellikleri sayesinde ciltteki sivilceleri de hafifletmeye yardımcı olabilir. Metabolizma desteği sayesinde de kilo kontrolüne destek verebilir.

Çörek otu yağıyla bağırsaklarınızı motor gibi çalıştırın! Bağırsakları baştan sona onaran geleneksel şifa

BAĞIRSAKLARI BAŞTAN SONA ONARAN GELENEKSEL ŞİFA

Bağırsakları baştan sona onaran geleneksel şifa çörek otu yağı, özellikle de sürekli tekrarlanan kabızlık, uzun süren ishal ya da açıklamayan kilo kaybı gibi belirgin bağırsak alışkanlığı değişiklikleri gibi sorunlara baş edebiliyor. Zaten içerdiği besinler çoğu kez insan sağlığına olan etkisiyle bilinirken kan şekeri düzenleme, iştah kontrolü ve kilo vermede de olumlu etkileri olduğu görülüyor.

 

Özellikle de insülin salgılanmasını da geliştiren çörek otu yağı kandaki şeker miktarını da düşürücü ve dengeleyici etki göstermesiyle dikkatleri üzerine çeker. Çünkü antienflamatuarlar barındırır. Kalp sağlığını da koruyan çörek otu içinde bulunan besinlerle de kalp rahatsızlıklarını da engeller.

 

Çörek otu yağıyla bağırsaklarınızı motor gibi çalıştırın! Bağırsakları baştan sona onaran geleneksel şifa

Bunların yanında bağırsaklarınızı tam olarak çalıştırmak isterseniz, bol sıvı alımı, lif tüketimi, tahıllı ekmek, kurubaklagiller, meyveleri kabuklarıyla yemeğe de özen gösterin. Hatta yağ kullanımı da biraz olsun aza indirmeye gayret gösterin özellikle de yemeklerde kullanabilirseniz zeytinyağı kullanmaya özen gösterin.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Klozete yıllardır yanlış oturuyoruz! Bağırsak hareketlerini durduran hata
Kabızlık yaşayanlar için 3 malzemeli kayısı topları! Bağırsak dostu ara öğün
ETİKETLER
#çörek otu yağı
#çörek otu
#bağırsak
#sindirim
#Geleneksel Şifa
#Diyet
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.