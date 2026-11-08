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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 13:47
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 13:59

Klozete yıllardır yanlış oturuyoruz! Bağırsak hareketlerini durduran hata

Tuvalete gitmek, günlük yaşamın en doğal ihtiyaçlarından biri. Ancak uzmanlara göre klozette nasıl oturduğumuz, bağırsaklarımızı ne kadar rahat boşaltabildiğimiz üzerinde etkili olabilir. Özellikle modern tuvaletlerde alışkanlık hâline gelen dik oturma pozisyonu, bazı kişilerde dışkılama sırasında zorlanmayı artırabiliyor. Peki, yıllardır yanlış yaptığımız şey ne? Uzmanların dikkat çektiği küçük bir değişiklik, tuvalet alışkanlıklarının yeniden gözden geçirilmesini sağlıyor.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Klozete yıllardır yanlış oturuyoruz! Bağırsak hareketlerini durduran hata
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 13:47
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 13:59

Günümüzde pek çok kişi , şişkinlik, tuvalette uzun süre kalma ve bağırsakları tam boşaltamama gibi sorunlardan şikâyet ediyor. Bu problemlerin arkasında beslenme düzeni, yetersiz sıvı tüketimi ve hareketsiz yaşam gibi birçok etken bulunuyor. Ancak çoğu kişinin üzerinde durmadığı bir başka konu daha var: Tuvalette oturma pozisyonu.

HABERİN ÖZETİ

Klozete yıllardır yanlış oturuyoruz! Bağırsak hareketlerini durduran hata

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Klozetteki yanlış oturma pozisyonunun kabızlık gibi sindirim sorunlarına yol açabileceği ve doğru pozisyonun bazı kişilerde dışkılamayı kolaylaştırabileceği belirtiliyor.
Klozette dik oturmak, puborektalis kasının rektumda bir kıvrım oluşturmasına neden olarak dışkılamayı zorlaştırabilir.
Ayakların altına küçük bir tabure koyarak dizlerin kalçadan daha yukarıda konumlanması, çömelme pozisyonuna benzer bir duruş sağlayarak dışkılamayı kolaylaştırabilir.
Bazı bilimsel araştırmalar, çömelme pozisyonunun dışkılama zorluğunu azaltabileceğini gösterse de, kesin sonuçlar için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
Tuvalette gereğinden fazla zaman geçirmek ve aşırı ıkınmak, hemoroid gibi sorunlara yol açabilir veya mevcut şikayetleri kötüleştirebilir.
Kabızlığı önlemek için lifli gıda tüketimini artırmak, yeterli su içmek, düzenli fiziksel aktivite yapmak ve tuvalet ihtiyacını ertelememek önemlidir.
Sürekli kabızlık yaşayanların sorunu sadece oturma pozisyonuna bağlamaması, tıbbi değerlendirme alması gerekmektedir.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

KLOZETTEKİ EN BÜYÜK HATA: DİK OTURMAK

Alafranga tuvaletlerde genellikle sırt dik, dizler kalça hizasında ve ayaklar yere basacak şekilde oturuluyor. İlk bakışta oldukça normal görünen bu pozisyon, dışkılama sırasında bazı kişiler için işleri zorlaştırabiliyor. Bunun temel nedenlerinden biri, kalın bağırsağın son bölümü ile makat arasındaki anatomik ilişki. Pelvik tabanda bulunan puborektalis kası, normal oturma pozisyonunda rektumun açısını belirli ölçüde koruyor. Bu açı, dışkılamayı zorlaştırabilecek bir kıvrım oluşturabiliyor.

Klozete yıllardır yanlış oturuyoruz! Bağırsak hareketlerini durduran hata

Çömelme pozisyonunda ise bu kasın gevşemesi ve rektum ile makat arasındaki açının genişlemesi kolaylaşabiliyor. Böylece dışkının vücuttan atılması daha rahat gerçekleşebiliyor. Bu nedenle sağlık uzmanları, özellikle dışkılama sırasında zorlanan kişilerin oturma pozisyonlarını gözden geçirmelerini öneriyor.

AYAKLARIN ALTINA KÜÇÜK BİR TABURE KOYMAK YETERLİ OLABİLİR

Uzmanların önerdiği yöntem oldukça basit. Klozette otururken ayakların altına küçük bir tabure yerleştirmek, dizlerin kalçalardan daha yukarıda konumlanmasını sağlayabiliyor.

Adım NoUygulama Adımı
1Ayaklarınızı küçük ve sağlam bir taburenin üzerine yerleştirin.
2Dizlerinizin kalça hizasından biraz daha yukarıda olmasına dikkat edin.
3Gövdenizi hafifçe öne doğru eğin.
4Dirseklerinizi dizlerinizin üzerine yerleştirin.
5Karnınızı ve pelvik taban kaslarınızı gevşetin.
6Nefesinizi tutmadan, zorlamadan dışkılamaya çalışın.
Klozete yıllardır yanlış oturuyoruz! Bağırsak hareketlerini durduran hata

Bu pozisyon, çömelmeye yakın bir duruş sağlayarak bazı kişilerde bağırsak boşaltımını kolaylaştırabiliyor. Ancak tabure kullanmanın herkes için kesin çözüm olduğu düşünülmemeli.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE SÖYLÜYOR?

Tuvalette oturma ve çömelme pozisyonları arasındaki ilişki bilimsel araştırmalarda da inceleniyor. 2025 yılında BMC Public Health dergisinde yayımlanan bir derleme çalışmasında, çömelme ve oturma pozisyonlarının , kas-iskelet sistemi ve tuvalet ergonomisi üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Toplam 42 araştırmayı inceleyen çalışma, çömelme pozisyonunun bazı kişilerde dışkılama sırasında zorlanmayı azaltabileceğini ve bağırsak boşaltımını kolaylaştırabileceğini ortaya koydu. Bununla birlikte araştırmacılar, mevcut çalışmaların yöntemsel sınırlılıkları bulunduğuna ve kesin sonuçlara ulaşmak için daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

Klozete yıllardır yanlış oturuyoruz! Bağırsak hareketlerini durduran hata

Öte yandan 2023 yılında Neurogastroenterology & Motility dergisinde yayımlanan randomize kontrollü bir araştırma, önemli bir ayrıntıyı gündeme getirdi. Kabızlık şikâyeti bulunan 41 kişi üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, ayak taburesi kullanılması vücut pozisyonunu değiştirse de simüle edilmiş dışkılama testlerinde belirgin bir iyileşme sağlamadı.

Bu sonuç, ayak taburesinin herkes için aynı etkiyi göstermediğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla doğru oturma pozisyonu faydalı bir destek olabilir ancak kabızlığın tek başına tedavisi olarak değerlendirilmemeli.

TUVALETTE UZUN SÜRE OTURMAK DA SORUNU ARTIRABİLİR

Dışkılama sırasında yapılan hatalardan biri de tuvalette gereğinden fazla zaman geçirmek. Özellikle telefonla ilgilenmek, sosyal medyada gezinmek veya uzun süre sonuç almaya çalışmak, tuvalette geçirilen süreyi artırabiliyor.

Klozete yıllardır yanlış oturuyoruz! Bağırsak hareketlerini durduran hata

Uzun süre oturmak ve aşırı ıkınmak, makat çevresindeki damarlar üzerinde baskıyı artırabilir. Bu durum hemoroid gibi sorunların ortaya çıkmasına veya mevcut şikâyetlerin kötüleşmesine katkıda bulunabilir. Uzmanlar, dışkılama ihtiyacı hissedildiğinde tuvalete gidilmesini, ancak sonuç alınamadığında uzun süre ıkınmaya devam edilmemesini öneriyor. Vücudu zorlamak yerine kalkıp biraz hareket etmek ve daha sonra yeniden denemek daha uygun olabilir.

KABIZLIĞI ÖNLEMEK İÇİN SADECE OTURMA POZİSYONU YETERLİ DEĞİL

Bağırsak sağlığını korumak için tuvalet alışkanlıklarının yanı sıra günlük yaşam düzenine de dikkat etmek gerekiyor. Yetersiz lif tüketimi, az su içmek, hareketsizlik ve dışkılama ihtiyacını sürekli ertelemek kabızlığın yaygın nedenleri arasında yer alıyor.

NoSağlıklı Bağırsak ve Sindirim Önerileri
1Sebze, meyve, baklagil ve tam tahıllı ürünler tüketerek lif alımını artırmak.
2Gün boyunca yeterli miktarda su içmek.
3Düzenli yürüyüş ve fiziksel aktivite yapmak.
4Tuvalet ihtiyacını ertelememek.
5Mümkün olduğunca düzenli bir tuvalet alışkanlığı edinmek.
6Dışkılama sırasında aşırı ıkınmaktan kaçınmak.

Lif tüketimini artırırken bunu kademeli yapmak da önemli. Çünkü ani değişiklikler bazı kişilerde gaz ve şişkinliğe neden olabiliyor.

Klozete yıllardır yanlış oturuyoruz! Bağırsak hareketlerini durduran hata

HER KABIZLIK SORUNUNUN NEDENİ YANLIŞ OTURMAK DEĞİL

Tuvalette doğru pozisyon almak, özellikle dışkılama sırasında zorlanan kişiler için denenebilecek basit bir yöntem. Ancak sürekli kabızlık yaşayanların sorunu yalnızca oturma biçimine bağlamaması gerekiyor. Bazı ilaçlar, hormonal değişiklikler, bağırsak hastalıkları ve pelvik taban kaslarının çalışma bozuklukları da kabızlığa yol açabiliyor. Bu nedenle uzun süren veya tekrarlayan şikâyetlerde uzman değerlendirmesi önem taşıyor.
 

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ETİKETLER
#kabızlık
#hemoroid
#sindirim sistemi
#Tabure
#Diyet
#Tuvalet Pozisyonu
#Mavi Kadin
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