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Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 08:49
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 08:49

Kabızlık yaşayanlar için 3 malzemeli kayısı topları! Bağırsak dostu ara öğün

Kabızlık yaşıyor ve bağırsaklarınızın hareketlenmesini istiyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Benim de son zamanlarda bağırsak sorunları yaşadığım bu süreçte sıklıkla uyguladığım tarifler arasında yer alan 3 malzemeli kayısı topları tarifimi sizlerle paylaşıyorum. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Kabızlık yaşayanlar için 3 malzemeli kayısı topları! Bağırsak dostu ara öğün
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 08:49
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 08:49

Siz de problemi yaşıyorsanız, bağırsak dostu besinler yemeye özen göstermelisiniz. Benim de son zamanlarda bağırsak problemi yaşadığım bu süreçte bizzat uyguladığım tarifi sizlerle paylaşıyorum. Sadece birkaç malzemeyle elde edebileceğiniz bu ara öğün hem kabızlık probleminize iyi gelecek hem de bağırsaklarınızı hareketlendirmeye yardımcı olacak. Peki, kabızlık yaşayanların tüketmesi gereken o tarif ne? 3 malzemeli kayısı topları nasıl yapılır? Hem sağlıklı bir ara öğün isteyenler hem de kabızlık problemi yaşayanlar için bu atıştırmalık büyük kurtarıcı olacak! İşte kabızlık yaşayanlar için 3 malzemeli bağırsak dostu kayısı topları...

KABIZLIK YAŞAYANLAR İÇİN 3 MALZEMELİ KAYISI TOPLARI!

Son zamanların en yaygın görülen rahatsızlıkları arasında yer alan kabızlık için sadece 3 malzemeyle hazırlayabileceğiniz nefis bir tarif önerisiyle geldim. Siz de benim gibi bağırsaklarınızın hareketlenmesini ve kabızlık problemini en aza indirmek istiyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim kayısı toplarına mutlaka bir şans vermelisiniz. Benim de son zamanlarda bağırsak sorunları yaşadığım bu süreçte sıklıkla uyguladığım tarifler arasında yer alan kayısı topları tarifimi sizlerle paylaşıyorum.

Kabızlık yaşayanlar için 3 malzemeli kayısı topları! Bağırsak dostu ara öğün

Eğer siz de kabızlık problemi yaşıyorsanız; beslenme düzeninde lif içeren besinlere yer vermeye özen göstermelisiniz. Özellikle , ve kayısı gibi lif kaynakları, bu süreçte bağırsak hareketlerinizin desteklenmesine yardımcı olur. Evde hazırlayacağınız kolay tariflerle kabızlık sorununuza çözüm üretebilir ve bağırsak dostu ara öğünler elde edebilirsiniz.

Kabızlık yaşayanlar için 3 malzemeli kayısı topları! Bağırsak dostu ara öğün

Benim son zamanlarda sıklıkla uyguladığım bağırsak dostu ara öğünler arasında 3 malzemeli kayısı topları yer alıyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz kayısı topları, hem tatlı ihtiyacınızı karşılamaya hem de ara öğünlerde farklı bir alternatif olarak bağırsaklarınızı desteklemeye geliyor. Pişirme gerektirmeyen ve içerisinde rafine şeker bulunmayan bu tarif, üstelik yapanlar için de oldukça alternatif oluyor.

Kabızlık yaşayanlar için 3 malzemeli kayısı topları! Bağırsak dostu ara öğün

Kuru kayısının doğal tatlılığı, tahinin lezzeti, keten ve chia tohumunun lif içeriği ile bir araya gelen bu tarif, yoğurt ya da kefirin yanına tüketilebiliyor. Özellikle günlük lif alımını artırmak isteyenlerin, kabızlık sorunu yaşayanların ve bağırsaklarını desteklemek isteyenlerin beslenme listelerine kesinlikle eklemesi gereken bu tarif, hem pratik hem de lezzetli bir alternatif sunuyor. 

Kabızlık yaşayanlar için 3 malzemeli kayısı topları! Bağırsak dostu ara öğün

Peki, kabızlık yaşayanların tüketmesi gereken o tarif ne? 3 malzemeli kayısı topları nasıl yapılır? İşte kabızlık yaşayanlar için 3 malzemeli bağırsak dostu kayısı topları...

BAĞIRSAK DOSTU KAYISI TOPLARI TARİFİ!

Malzemeler;

  • 10 adet kuru kayısı
  • 1 yemek kaşığı chia tohumu
  • 1 yemek kaşığı keten tohumu
  • 1/3 çay bardağı tahin
  • Hindistan cevizi (isteğe bağlı)
Kabızlık yaşayanlar için 3 malzemeli kayısı topları! Bağırsak dostu ara öğün

Hazırlanışı;

  • Öncelikle kuru kayısıları bir kaseye alın.
  • Üzerini geçecek kadar kuru kayısılarınıza sıcak su ekleyin ve en az 20 dakika kadar yumuşamaya bırakın.
  • Yumuşayan kayısıların suyunu süzün.
  • Kayısıları chia tohumu, keten tohumu ve tahinle birlikte blendera alın.
  • Tüm malzemeler birbirine karışıp şekil verilebilecek bir kıvama gelene kadar çekin.
  • Karışımdan tatlı kaşığı yardımıyla parçalar alın ve avucunuzda yuvarlayarak küçük toplar hazırlayın.
  • Son olarak dilerseniz kayısı toplarınızı Hindistan cevizine bulayın.
  • Kayısı toplarını buzdolabında bir süre dinlendirin ve sonrasında servis edin.
  • Afiyet, şifa olsun.
Kabızlık yaşayanlar için 3 malzemeli kayısı topları! Bağırsak dostu ara öğün

KABIZLIK İÇİN KURU KAYISI TÜKETMEK FAYDALI MI?

Kabızlık için sıklıkla tüketilen besinler arasında kuru kayısı yer alır. Benim de diyette olduğum ve bağırsak hareketlerimi güçlendirmek istediğim bu süreçte sıklıkla tükettiğim besinlerden biri kayısı oluyor. 

Kuru kayısı, içeriğindeki lif sayesinde bağırsakların normal çalışmasını destekleyen besinler arasında bulunuyor. Bu tarifte chia ve keten tohumu da lif bakımından oldukça zengin oldukları için kabızlığa ve bağırsakları hareketlendirmeye oldukça yardımcı oluyor.

Kabızlık yaşayanlar için 3 malzemeli kayısı topları! Bağırsak dostu ara öğün

Tüm bu malzemelerin birlikte kullanımı günlük lif alımına katkı sağlıyor. Fakat kabızlık sorunu yalnızca tek bir besin ya da tarifle çözülecek bir problem değildir. Bunun için yeterli su tüketmek, lif tüketimini dengelemek ve düzenli fiziksel aktivite yapmak da sindirim sağlığı açısından büyük önem taşıyor. 

 

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ETİKETLER
#kabızlık
#keten tohumu
#chia tohumu
#kuru kayısı
#Diyet
#Bağırsak Dostu Kayısı Topları
#Mavi Kadin
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